אוגדה 36 פתחה בכניסתה לעיר עזה כחלק מהשלב החדש במבצע "מרכבות גדעון ב'". בימים שקדמו לכניסה נערכו האימונים, הועלתה הכשירות המבצעית והותקפו עשרות מטרות טרור.

צה"ל ממשיך להעמיק את הלחימה ברצועת עזה, והבוקר (ראשון) החלה אוגדה 36 את כניסתה לעיר עזה כחלק מהשלב החדש במבצע "מרכבות גדעון ב'". מדובר בצעד משמעותי שנועד להרחיב את הפעולה הקרקעית בלב הרצועה, במטרה להביא להכרעתו של ארגון הטרור חמאס ולהשבת הביטחון לתושבי ישראל.

בצה"ל מסבירים כי בשבועיים האחרונים נערכו כוחות האוגדה להרחבת הלחימה: האימונים תוגברו, הכשירות המבצעית הועלתה, ובמקביל ביצע חיל האוויר שורה של תקיפות מדויקות נגד יעדי טרור. בהובלת מרכז האש האוגדתי הותקפו עשרות מטרות – בהן תשתיות מבצעיות, מחסני אמל"ח ומוקדי שליטה של חמאס – במטרה לבודד את מרחב הלחימה ולפגוע ביכולותיו של האויב.

דובר צה"ל מסר: "כוחות אוגדה 36 מצטרפים כעת למערכה הקרקעית במרחב העיר עזה, כחלק מהמאמץ הכולל להכריע את חמאס. צה"ל ימשיך להפעיל עוצמה רבה נגד מטרות טרור, בשילוב כוחות אוויר, שריון וחי"ר, עד להשגת כל היעדים."

האוגדה, שנחשבת לאחת מהכוחות המשוריינים המרכזיים בצה"ל, מביאה עימה עוצמת אש ותמרון המאפשרת פעולה משולבת ומרוכזת בלב השטח העירוני המורכב של עזה.