משרד הבריאות הודיע כי יש להרתיח מים לפני שימוש בהם ביישוב קדומים, למעט בשכונות מצפה ישי והר חמד. ההנחיה, שנכנסה לתוקף מיידית, מגיעה בעקבות תוצאות דיגום חריגות שהתקבלו במערכת המים.
על פי ההודעה, חובה להרתיח מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות או צחצוח שיניים. עם זאת, מותר להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה ללא הרתחה.
משרד הבריאות הורה לספק המים לבצע פעולות לשיפור איכות המים ולבצע בדיקות חוזרות, כדי לוודא שהבעיה נפתרה. ההנחיה נשארת בתוקף עד לקבלת הודעה חדשה שתאשר כי המים שוב בטוחים לשימוש.
