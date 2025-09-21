במאמר שפרסם באתר mako, מתייחס היועץ רונן צור למינויו הצפוי של האלוף במילואים דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. על אף התנגדות פוליטית רחבה למינוי, צור כותב כי עברו הצבאי והפיקודי, לצד היותו "נקי כפיים", הופכים את זיני לראוי לתפקיד.
לצד ההכרה בכישוריו, צור מפנה אזהרה חמורה לראש השב"כ המיועד. במאמרו הוא מציין כי מרגע כניסתו לתפקיד, "נאמנותו חייבת להיות נתונה אך ורק למדינת ישראל ולחוקיה". הוא מדגיש כי על זיני "להגן בגופו על הדמוקרטיה, גם מפני אלו שמינו אותו לתפקיד, או שימצא מולו התנגדות ארגונית ואזרחית חסרת פשרות".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
צור מצביע על כך שזיני נכנס לתפקידו אחרי טראומת אוקטובר ו"טראומת ההפיכה המשטרית", שהפכו לדבריו חצי מהציבור לחשדניים ואגרסיביים.
הוא מזהיר כי הממשלה הנוכחית עלולה לנסות להפוך את השב"כ לכלי נגדי מול מתנגדים פוליטיים. לכן, לטענתו, חובתו של זיני היא לפעול נגד כל מי שינסה לערער על הדמוקרטיה, גם אם מדובר בממשלה או בדרג הפוליטי שמינה אותו.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
דןדן
מי זה רונן הצורר?מעניין את התחת של מיארה חרה16:32 21.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר