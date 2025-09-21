ראש השנה ידוע כחג של מתוק, ולא רק בעוגות ובקינוחים. הסלט הזה מביא את כל המתוק לשולחן כבר במנה הראשונה – עם תפוח, רימון ופקאן מסוכר, והוא לא רק יפה וצבעוני אלא גם מרענן בטירוף. בדיוק ההפתעה שהאורחים לא ישכחו.

מרכיבים:

מיקס חסות טריות

תפוח חתוך לקוביות קטנות

רצועות גזר דקיקות או בטטה קלויה ברצועות

גרגרי רימון

פקאן סיני מסוכר

(קרדיט: שטארסטוק)

לרוטב (לטחינה בבלנדר):

1/4 כוס שמן

2 שיני שום קלופות

חופן עלי כוסברה טרייה

1/4 כוס חומץ

2 כפות סויה

1/2 כוס סוכר

1 כף מיונז

אופן ההכנה:

  1. מניחים בקערה גדולה את החסות, התפוח, הרימון, הרצועות והפקאן.

  2. מכניסים לבלנדר את כל מרכיבי הרוטב וטוחנים עד לקבלת מרקם אחיד וחלק.

  3. יוצקים את הרוטב על הסלט ממש לפני ההגשה, מערבבים בעדינות – ומגישים לשולחן.

בתאבון!