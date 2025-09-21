ראש השנה ידוע כחג של מתוק, ולא רק בעוגות ובקינוחים. הסלט הזה מביא את כל המתוק לשולחן כבר במנה הראשונה – עם תפוח, רימון ופקאן מסוכר, והוא לא רק יפה וצבעוני אלא גם מרענן בטירוף. בדיוק ההפתעה שהאורחים לא ישכחו.
מרכיבים:
מיקס חסות טריות
תפוח חתוך לקוביות קטנות
רצועות גזר דקיקות או בטטה קלויה ברצועות
גרגרי רימון
פקאן סיני מסוכר
לרוטב (לטחינה בבלנדר):
1/4 כוס שמן
2 שיני שום קלופות
חופן עלי כוסברה טרייה
1/4 כוס חומץ
2 כפות סויה
1/2 כוס סוכר
1 כף מיונז
אופן ההכנה:
- מניחים בקערה גדולה את החסות, התפוח, הרימון, הרצועות והפקאן.
-
מכניסים לבלנדר את כל מרכיבי הרוטב וטוחנים עד לקבלת מרקם אחיד וחלק.
-
יוצקים את הרוטב על הסלט ממש לפני ההגשה, מערבבים בעדינות – ומגישים לשולחן.
בתאבון!
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים