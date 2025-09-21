סלט חגיגי וצבעוני לראש השנה: תפוח, רימון ופקאן מסוכר עם רוטב מיוחד שירענן את שולחן החג ויגרום לאורחים להתאהב מהביס הראשון

ראש השנה ידוע כחג של מתוק, ולא רק בעוגות ובקינוחים. הסלט הזה מביא את כל המתוק לשולחן כבר במנה הראשונה – עם תפוח, רימון ופקאן מסוכר, והוא לא רק יפה וצבעוני אלא גם מרענן בטירוף. בדיוק ההפתעה שהאורחים לא ישכחו.

מרכיבים:

מיקס חסות טריות

תפוח חתוך לקוביות קטנות

רצועות גזר דקיקות או בטטה קלויה ברצועות

גרגרי רימון

פקאן סיני מסוכר

לרוטב (לטחינה בבלנדר):

1/4 כוס שמן

2 שיני שום קלופות

חופן עלי כוסברה טרייה

1/4 כוס חומץ

2 כפות סויה

1/2 כוס סוכר

1 כף מיונז

עוד באותו נושא במיוחד לראש השנה: מתכון קליל לעוגת דבש טעימה 11:19 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אופן ההכנה:

מניחים בקערה גדולה את החסות, התפוח, הרימון, הרצועות והפקאן. מכניסים לבלנדר את כל מרכיבי הרוטב וטוחנים עד לקבלת מרקם אחיד וחלק. יוצקים את הרוטב על הסלט ממש לפני ההגשה, מערבבים בעדינות – ומגישים לשולחן.

בתאבון!