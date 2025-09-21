ראש ממשלת קנדה הודיעה באופן רשמי על הכרה במדינה פלסטינית, והצהיר כי קנדה "מכירה במדינת פלסטין ומציעה לה שותפות"

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, הודיע באופן רשמי כי מדינתו מכירה מרגע זה במדינה פלסטינית באופן רשמי, וכי תגבה זאת במהלכים המדיניים הנדרשים. שורה של מדינות אותתו כי יכירו בפלסטינים היום.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

קארני הודיע על ההחלטה בבוסט ברשתות החברתיות, וצירף להודעה תמונה רשמית ממשרד ראש הממשלה, בה חתם על מהלך ההכרה.

קארני הודיע: "קנדה מכירה במדינת פלסטין, ומציעה לה שותפות בבניית הבטחה לעתידה של שלום, למדינת פלסטין לצד מדינת ישראל".

שורה של מדינות מערביות צפויות להכיר היום בפלסטינים באופן רשמי, כאשר גם בריטניה צפויה להודיע על כך בטווח זמן מיידי.