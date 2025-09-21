התגובות במערכת הפוליטית להכרזה על הקמת מדינה פלסיטינית מביעות הסתייגות משמעותית מהמהלך מכל צדדי הקשת הפוליטית: "ריבונות עכשיו", "איוולת ופרס לטרור"

התגובות להכרזות של קנדה, אוסטרליה ובריטניה על הקמת מדינה פלסטינית לא מאחרות לבוא.

ראשונת המגיבים דווקא היתה מועצת יש"ע שאמרה "לאור הכרזת בריטניה וקנדה והעדר התגובה הישראלית מתכנסים בשעה זו ראשי מועצת יש"ע לדיון חירום".

גם מטה החטופים הוציאו הודעה לפיה כל עוד החטופים לא חוזרים, אין מה לדבר על מדינה פלסטינית:

"תנאי מקדים והכרחי לכל דיון בנוגע להקמת מדינה פלסטינית חייב להיות שחרור מיידי של כל החטופים. מי שלא יפעל לקיים תנאי מקדים זה פועל בניגוד לדין הבין-לאומי, מסייע לטרור הלכה למעשה – ותומך בטבח 7 באוקטובר".

תגובות פוליטיות מהשמאל -מרכז:

במערכת הפוליטית נרשמות תגובות רבות להכרזה המביעים ממנה התסייגות והתנגדות חריפה, כמובן מימין אך גם ממפלגות המרכז-שמאל.

ח"כ והשר לשעבר בני גנץ כתב: הכרה במדינה פלסטינית אחרי השבעה באוקטובר מחזקת את חמאס ואת כל הציר האיראני, מאריכה את המלחמה, מקטינה את הסיכוי להשבת החטופים. מצופה מראשי מדינות המערב שקידום השלום והיציבות במזרח התיכון חשובים להם לא להיכנע ללחצים פוליטיים פנימיים – אלא להגדיל את הלחץ על חמאס שישחרר את החטופים ואת אחיזתו בשלטון בעזה.

רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר:

"העיסוק במדינה פלסטינית בעת הזאת ולאחר ה-7/10 היא איוולת, ופרס לטרור. העובדה שבזמן שחטופינו נמקים במנהרות חמאס, העולם עוסק באיוולת הזו, היא תולדה של כשלון מדיני מהדהד של הממשלה ונתניהו שכשלו בתרגום הישגים צבאיים במלחמה צודקת, שהפכה מפולת מדינית" דברי איזנקוט"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר בראיון לסקיי ניוז באנגלית: "המנדט הבריטי על ישראל נגמר לפני 77 שנים, מי הוא שיגיד לנו מה לעשות"

תגובות פוליטיות מימין:

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בציוץ באנגלית כנגד ראש ממשלת בריטניה סטארמר: A Modern-day appeaser who chose dishonour או בתרגום: "פייסן מודרני שבחר בחוסר כבוד".

השר מיקי זוהר מהליכוד אומר: "הכרת קנדה, אוסטרליה ובריטניה במדינה פלסטינית היא הצהרה חסרת משמעות אשר נודפת ממנה ריח חריף של אנטישמיות ושנאת ישראל. התשובה היחידה להצהרה המטופשת הזאת: החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון ובקעת הירדן".

השר איתמר בן גביר כתב: "ההכרה של בריטניה קנדה ואוסטרליה כמדינה "פלסטינית", כפרס לרוצחי הנוח'בות, מחייבות צעדי נגד מיידיים: החלת ריבונות מיידית ביהודה ושומרון וריסוק מוחלט של רשות הטרור ה"פלסטינית". ‏״בכוונתי להגיש לישיבת הממשלה הקרובה הצעה להחלת ריבונות ביהודה ושומרון״.

השר וסרלאוף כתב: "ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל – אין עם פלסטיני ואין מדינה פלסטינית".

ח"כ צבי סוכות כתב: "אין יום ראשון מתאים יותר. אל מול המדינות שבחרו לתת פרס לחמאס יש להחיל באופן מיידי את הריבונות ביהודה ושומרון. לעולם לא תקום מדינה פלסטינית!"