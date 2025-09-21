היועצת המשפטית לממשלה הוציאה חוות דעת נגד חוק השידורים של השר שלמה קרעי: " מסכן את דמותה של התקשורת החופשית בישראל"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרה מיארה הוציאה היום (ראשון) חוות דעת נגד חוק השידורים של השר שלמה קרעי: " קידום הצעת החוק, הלוקה בפגמים מהותיים, מסכן את דמותה של התקשורת החופשית בישראל ואת יכולתה לבצע את תפקידה החיוני בחברה דמוקרטית".

בגוף חוות הדעת: "הצעת החוק טומנת בחובה סיכונים לפגיעת ממשלת בחופש הביטוי והעיתונות, בין היתר בשל החשש למעורבויות פוליטיות בעבודה גופי שידורים בכלל, וגופים החדשים בפרט. ההצעה אינה מציעה ערבויות נאותות לאבטחת עקרונות יסוד חוקתיים ודמוקרטים המכירות בתפקידה החיוני של תקשורת חופשית בציביונה הדמוקרטית של מדינה".

זוהי לא ההודעה הראשונה של היועצת המשפטית נגד החוק כשלפני מספר חודשים הודיעה כי הייעוץ המשפטי לממשלה מתנגד לקידום הצעת חוק השידורים של השר שלמה קרעי בנוסח הנוכחי. לטענתה ההצעה מאפשרת התערבות פוליטית בעבודת גופי השידורים ומסכנת את התקשורת החופשית בישראל.