716 ימים שהחטופים בשבי חמאס. אתמול, אחרי חצות, התקיימה אמירת סליחות המונית ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות עשרות אלפים. על המרפסת מלמעלה התכבדו בני משפחות החטופים שהגיעו להשתתף בתפילה.
בני המשפחות הציגו את תמונות יקיריהם והצטרפו בתפילה נרגשת לשלום חיילי צה"ל, לשיקום הפצועים, ולהבאת החללים לקבורה ולמנוחת עולמים.
דני מירן, אביו של החטוף עמרי מירן, נשא תפילה מיוחדת במנהרות הכותל – מול מקום קודש הקודשים, לשחרור השבויים והנעדרים, והקריא בקול רם את שמותיהם של 48 החטופים והחטופה.
באותה השעה התקיימו סליחות בכיכר החטופים בתל אביב בהובלת הרב תמיר גרנות וישיבת אורות שאול. האלפים שהשתתפו במעמד הסליחות מילאו את הכיכר. משפחות החטופים שהשתתפו באירוע ביקשו מהציבור לנצל את השעה הזאת ,שעת רחמים לקרוע שערי שמים בתפילה ובתחנונים להחזרת 48 החטופים והחטופה.
