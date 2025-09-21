אוסקר גלוך עלה כמחליף מול פ.ס.ו איינדהובן, והבקיע שער בכורה באייאקס דווקא במשחק הכי גדול בהולנד, הכוכב הישראלי יקבל יותר דקות מעכשיו?

אוסקר גלוך עשה הקיץ קפיצת מדרגה כשעבר מרד בול זלצבורג האוסטרית לאייאקס, המועדון המעוטר בהולנד. היום (ראשון) הכוכב הישראלי הוכיח למה קנייתו הייתה משתלמת כשעלה כמחליף המחצית השנייה והבקיע שער בכורה שחילץ נקודה לקבוצתו.

אייאקס התארחה אצל פ.ס.ו איינדהובן, כשהטראומה מהעונה שעברה עדיין בראש. כזכור הם הובילו את הטבלה בתשע נקודות ארבע מחזורים לסיום ואיבדה את האליפות לאיינדהובן אחרי שורה של תבוסות והפסדים מבישים.

עוד באותו נושא גלוך שני ואיפה בניון?: עשר ההעברות בתולדות ישראל 15:13 | שמחה רז 0 0 😀 👏

גם היום הם נכנסו לפיגור בדרה השביעית כבר משער של איסמעיל סאיברי, אך הפעם לא וויתרו. קנת טיילור השווה בדקה ה-31 מפנדל מדויק.

במחצית ג'ון הייטניחה מאמנה של אייאקס החליט על שינוי כשהוציא את קספר דולברג והכניס את גלוך, והוא לא הצטער על כך.בדקה ה-81 יארק גסיורובסקי החזיר את הייתרון לפ.ס.ו, אך הפעם הוא החזיק שבע דקות בלבד.

טיילור מבקיע השער הראשון, בישל לגלוך בדקה ה-88 וחילץ נקודה לאייאקס. אחרי שישה מחזורים איינדהובן עם 13 נקודות, במקום השני אחרי פיינרוד (15 עם משחק חסר) ואייאקס נקודה מאחוריה.