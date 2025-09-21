אמש, בשעת לילה מאוחרת, בהשתתפות עשרות אלפים, התקיימו סליחות ברחבת הכותל המערבי. במהלך האירוע נשאו משפחות 48 החטופים והחטופה את תמונות יקיריהם, בתפילה נרגשת לשלום חיילי צה"ל לשיקום הפצועים, ולהבאת החללים לקבורה ולמנוחת עולמים.
עינב צנגאוקר שבנה מתן שבוי כמעט שנתיים בידי מחבלי חמאס, כתבה פתק מדם ליבה והטמינה בין אבני הכותל המערבי.
אלוקים שלי, תפילה אחת לי אליך.
לשובם של 48 החטופים והחטופה אל אדמת ארץ ישראל ולשובם של חיילי צה"ל לשלום לביתם.
עם ישראל חי
עינב צנגאוקר
הלוואי ויהיו לך בשורות טובות אמא יקרה ולכל אימהות החטופים כולן, הלוואי והכותל באמת ממלא משאלות לב טהורות, שובר לב ממש14:40 21.09.2025
הודיה
מרגש, הלוואי ויחזרו בקרוב! שהחיים יחזרו בריאים ושלמים בגופם ונפשם, אמן14:50 21.09.2025
ליל
