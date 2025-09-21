עופר ינאי מחולל שינויים אדירים בהפועל תל אביב, מה הקשר בין זה לשום, לאריה, ולראש השנה? דבר תורה ספורטיבי מיוחד לשנה החדשה

הפועל תל אביב בכדורסל נמצאת בתנופה אדירה. עופר ינאי משקיע סכומים אדירים בקבוצה שזכתה ביורוקאפ והעפילה לראשונה בתולדותיה ליורוליג. מה הקשר לראש השנה?

ינאי מחולל שינויים רבים בקבוצה שלא תמיד עוברים חלק אצל רבים מהאוהדים. עיקר המחלוקת הייתה סביב המעבר ליד אליהו , האולם המזוהה עם היריבה השנואה מעבר לכביש. מעבר שלמרות היתרונות הברורים שלו נתקל בהתנגדות עזה בשל הסמליות המלווה אליו.

בשבוע שעבר התעוררה מחלוקת סביב סוגיית הקמע. (סוג של בובה שבתוכה אדם שמלווה קבוצות בספורט, ומריצה את הקהל במשחק) האם זה יהיה איש השום שמלווה את הקבוצה שנים, או שמא יהפוך להיות אריה. הסיבה שהאריה עלה לדיון בגלל שהוא הספונסר של בית השקעות שהפועל בקשר איתו למרות שהוא הקמע של הפועל ירושלים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בין קודש לספורט | שמחה רז בדבר תורה ספורטיבי לראש השנה

זה נראה וויכוח טיפשי, אבל הספורט מלווה בסמלים שמלאים במשמעות לאוהדי הקבוצות ,כולל בגדי מזל למשחקים. בראש השנה אנחנו סובבים סביב הסמלים. מקובל שהשבוע שלפני הוא מסמל את כל השנה ותיקון פה מתקן את השנה. אנחנו אוכלים תפוח בדבש, ראש של דג וסימנים רבים נוספים שמסלמים עבורנו הטוב שאנחנו רוצים שיהיה בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

בקבלה גם נהוג שלא לישון לפני חצות בראש השנה כי "מי שישן מזלו ישן".אנחנו עושים עוד מעשים סמלים רבים בראש השנה. המעשים האלה הם לא סתם ולא קסמיים. הם נועדו לכוון אותנו להשקיע בשנה החדשה שמתחילה. ביום הדין אנחנו מצהירים על הכוונות שלנו דרך המעשים הסמלים כדי שתחתם עלינו שנה טובה. ומכאן מתחילה העבודה האמיתית לקראת שנה מוצלחת בעזרת ה'.

שנה טובה לכל עם ישראל!