"מבייק אוף" ויוטיוב – ועד השקת מותג האופנה הצנועה "שירנה" וחשבון אינסטגרם עם מאות אלפי עוקבים. שירן מתיתיהו מדברת על התמדה, אמונה, ביטול חתונה וחזרה בתשובה, וגם נותנת טיפים זהב לאירוח בראש השנה

שירן מתיתיהו אולי מוכרת לחלק מהצופים עוד מימי "בייק אוף", אבל את הקריירה האמיתית שלה היא בנתה בעצמה – עם מצלמה ביתית ויוטיוב בתקופה שעוד לא היו בלוגרים בארץ. משם הדרך לאינסטגרם עם מאות אלפי עוקבים הייתה רצופה בעבודה יומיומית, יצירה בלתי פוסקת והמון התמדה.

בשנים האחרונות היא גם חוותה שינויים אישיים עמוקים – חזרה בתשובה, אימוץ אורח חיים צנוע, ובמקביל השקת מותג האופנה החדש "שירנה", שמבקש לתת מענה לנשים בתחילת דרכן בצניעות בלי לוותר על שיק וסטייל. בין כל אלה היא מספרת גם על ההתמודדות עם ביטול חתונה, על העסק שנסגר והשאיר אותה בחובות, ועל הדרך שבה הצליחה להפוך כל משבר למנוע צמיחה.

רגע לפני החגים, היא משתפת בכנות על המסע שלה – מהמטבח, דרך האמונה ועד לאופנה, וגם מעניקה טיפים פרקטיים לאירוח בראש השנה.

מ"בייק אוף" ליוטיוב ולמאות אלפי עוקבים

אם היית מסכמת את המסע במילה אחת?

זה קשה במילה, אבל זו דרך. דרך של התמדה ואמונה.

אז נראת הדרך שלך מההתחלה ועד היום?

זה תהליך של שמונה שנים. בהתחלה רציתי תוכנית טלוויזיה, סגרו לי דלתות, אז יצרתי לעצמי תוכנית ביוטיוב. התחלתי להעלות מתכונים שאנשים חיפשו בבית, בתקופה שעוד לא היו בלוגרים בארץ. שלוש שנים עשיתי את זה נטו מאהבה, בלי תמורה. רק אחרי שלוש שנים זה הפך לעבודה, ובעיקר בשנתיים האחרונות – לפרנסה אמיתית.

מה הרגע בו הרגשת שאת מצליחה לפרוץ?

ההצלחה נמדדת בהרבה דברים, אבל בשנתיים האחרונות זה באמת הפך לעסק עובד. כשעושים משהו שאתה אוהב, מאהבה – זה פשוט עובד.

אמונה, צניעות – והטריגר לשינוי

את מדברת על חזרה בתשובה. מה הוביל לזה?

"תמיד הייתי בתהליך, אבל בשנתיים האחרונות זה התחזק. אחרי ה-7.10 לקחתי על עצמי המון דברים חדשים, ולצד זה גם סבא שלי, שחזר בתשובה ונפטר לפני כשנתיים, השפיע עליי מאוד. שני הדברים האלה יחד דחפו אותי צעד קדימה, ומשם גם הגיעה הצניעות."

זה השפיע גם מקצועית?

חד משמעית. זה שילוב של אמונה, שבת, כיבוד הורים – מכלול שלם שהתבשל יחד עם הקריירה.

"שירנה": אופנה צנועה שמכבדת את הקצב האישי

את מגיעה מעולם האוכל והתוכן. למה לפתוח מותג בגדים?

היה לי קשה למצוא בגדים צנועים שמתאימים לי – לא סגורים מדי אבל כן מכבדים. בניתי קולקציה שמותאמת גם למתחילות וגם למי שכבר שם. בגדים צנועים, קלאסיים, יפים ומכובדים, ועדיין טרנדיים ושיקיים.

מה מיוחד בקולקציה?

עבדתי עליה יותר מחצי שנה, והשקנו לפני שבועיים. אחד הדברים שאני הכי גאה בהם זה הרוכסנים הנסתרים בשסעים – מי שרוצה הולכת עם שסע, מי שרוצה סוגרת. אפשר לעבור מבית הכנסת לאירוע באותו הלוק.

מהם הפריטים המומלצים והחמים ביותר בקולקציה?

שני הפריטים שכבר הפכו לכוכבים אמיתיים הם חליפת 'טירמיסו' והשמלת הג'ינס. על השמלה פשוט עפים. אני מקבלת עליה מלא תגובות מהרגע שהשקתי אותה.

על ביטול החתונה

ביטלת חתונה לפני כחצי שנה. איך זה שינה אותך?

זה לא פשוט. אני מאוד רוצה להקים משפחה, וזה לימד אותי על מה לא מתפשרים – על ערכים ודברים קריטיים. על הקטנות כן מתגמשים, אבל על העיקר – לא. אבל הכול מאת ה'. אם זה לא קרה, אני שמחה שזה לא קרה. אני אופטימית ומחכה לישועה הפרטית שלי.

איך ביטול החתונה השפיע על הקריירה שלך?

"בעיקר גרם לי להתמקד בעצמי ולהשקיע יותר בקריירה. זה לא האיץ אותה בהכרח, אבל כן חידד לי גבולות ועזר לי להבין מה באמת חשוב."

ראש השנה במטבח: 12 מתכונים וטיפ אחד זהב

איזו המלצה יש לך לקראת החג לקוראות?

לקראת ראש השנה העליתי 12 מתכונים – ראשונות, עיקריות, קינוחים (כולל חלבי לבוקר שאחרי). פשוט להיכנס לעמוד שלי ולבחור לפי הטעם.

יש לך טיפ לאירוח שיכול להקל על הלחץ?

בהחלט. להכין עוגות וקינוחים מראש ולהקפיא. בנוסף, לעבוד בהכנות נפרדות – רטבים בקופסאות, רכיבים בנפרד, ואז בערב החג רק מחברים ומחממים. זה מרגיש כאילו הכנתם הכול באותו רגע.

ההישג הגדול – לקום מהנפילה

על מה את הכי גאה השנה?

שסגרתי עסק לפני שלוש שנים והייתי בחובות כבדים – והצלחתי לקום מזה. לא ויתרתי לעצמי, לא חזרתי לגור אצל ההורים, שמרתי על שמחה ואופטימיות, והנה היום אני פותחת את "שירנה".

המוטו

"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" – זה המשפט שמחזיק אותי בכל מצב.

לסיום – תפילה לשנה החדשה

"להקים בית טוב ושמח, עם הרבה שמחת חיים, אוכל וריקודים. ושכל מי שמחפש – ימצא את הזיווג המתאים."