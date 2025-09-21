הממשלה אישרה פה אחד את מינויו של צחי ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה. ברוורמן, ששימש עד כה כראש הסגל של נתניהו, יחליף את השגרירה היוצאת ציפי חוטובלי

עכשיו זה סופי: ממשלת ישראל אישרה היום (ראשון) פה אחד את מינויו של צחי ברוורמן, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה.

ההחלטה הובאה לאישור הממשלה על ידי שר החוץ גדעון סער, לאחר שמועמדותו של ברוורמן לתפקיד נבחנה ואושרה על ידי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה. במהלך ישיבת הממשלה, הודה סער לציפי חוטובלי, השגרירה היוצאת, על עבודתה המסורה.

בין היתר נקבע כי "הוועדה התרשמה שניסיונו המדיני והציבורי של המועמד אשר נצבר במסגרת תפקידיו הציבוריים על פני העשור האחרון ובהם תפקידיו כמזכיר הממשלה וכראש הסגל, כמו גם תפקידו כמ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה אשר חשפו אותו לעבודה צמודה עם סגל דיפלומטי רם דרג בפגישות מדיניות ובביקורים רשמיים, אפשרו לו היכרות קרובה ומעמיקה עם הליכים מדיניים בינלאומיים מורכבים, ומהווים ללא ספק כישורים מיוחדים ויוצאי דופן עבור המועמד".