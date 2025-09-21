בעקבות סיור שערך בגבול עם מצרים, ח"כ צבי סוכות שיגר אזהרה דחופה: "מדובר בסיכון ביטחוני חמור על מדינת ישראל ועל אזרחיה"

חבר הכנסת צבי סוכות פנה היום (ראשון) ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, בבקשה לכנס דיון דחוף לגבי עלייה בהברחות אמצעי לחימה, באמצעות רחפנים משטח מצרים אל שטח ישראל.

בשבוע שעבר ביצע סוכות סיור בשטח וגורמי ביטחון דיווחו לו כי בשבועות האחרונים נרשמה "עלייה חדה בהיקף ההברחות", הכוללת, "מאות רחפנים ומספר רב של כלי נשק ואמצעי לחימה".

ח"כ סוכות ציין במכתבו כי מדובר ב"סיכון ביטחוני חמור על מדינת ישראל ועל אזרחיה". עוד הדגיש סוכות: "מדובר בתופעה של איום קיומי על מדינת ישראל. אם עד כה התרגלנו להברחות ממנהרות מתחת לקרקע, כעת המנהרות הן מעל הגדרות דרך המרחב האווירי שלנו.

מדובר בתופעה חמורה שמשנה את המאזן מבפנים – האויב מתחמש בחופשיות באלפי כלי נשק שיופנו כנגדנו וכל זה מתוך שטח מדינת ישראל. חייבים להכריז מלחמת חורמה לאומית על התופעה הזו ולכנס את כלל הגורמים – שב"כ, מוסד, צה"ל, משטרת ישראל – סביב שולחן אחד ולגבש תוכנית למיגור האיום הזה".