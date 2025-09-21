הרב אברהם יוסף הפתיע היום כאשר אמר שלנשים אין חלק ונחלה במצוות התשליך. לטענתו הסיבה לכך היא בגלל הערבוב וחוסר הצניעות שבדבר

בפינת 'אורחות חיים' התייחס הרב אברהם יוסף למצוות התשליך. על פי הדברים שהובאו ברדיו 'קול חי' אמר הרב יוסף כי "ביום טוב ראשון אנחנו עושים תשליך. התשליך מיועד לגברים בלבד, לא לנשים. אין לנשים חלק ונחלה בתשליך. לא רק זה, זה גם מפריע.

יש תערובת גברים ונשים, ואפילו אם הן עומדות בצד, מה, אפשר למנוע את הגברים מלהביט בהן? ומי אמר שזה מותר? אין לנשים חלק ונחלה בתשליך. התשליך הוא זכר לעקידת יצחק. זה שייך רק לגברים, לא שייך לנשים. לכן צריך למנוע עד כמה שהדבר בידינו, שנשים לא תשתתפנה בתשליך. זה לא נוגע לנשים כלל".