בפינת 'אורחות חיים' התייחס הרב אברהם יוסף למצוות התשליך. על פי הדברים שהובאו ברדיו 'קול חי' אמר הרב יוסף כי "ביום טוב ראשון אנחנו עושים תשליך. התשליך מיועד לגברים בלבד, לא לנשים. אין לנשים חלק ונחלה בתשליך. לא רק זה, זה גם מפריע.
יש תערובת גברים ונשים, ואפילו אם הן עומדות בצד, מה, אפשר למנוע את הגברים מלהביט בהן? ומי אמר שזה מותר? אין לנשים חלק ונחלה בתשליך. התשליך הוא זכר לעקידת יצחק. זה שייך רק לגברים, לא שייך לנשים. לכן צריך למנוע עד כמה שהדבר בידינו, שנשים לא תשתתפנה בתשליך. זה לא נוגע לנשים כלל".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
ירבעם
הרב המכובד מחזיר את ישראל לחשכת ימי הביניים. אדם חשוך13:11 21.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל
התשליך לא מיועד לא לנשים ולא לגברים אלא לילדים שלא מסוגלים לקלוט דברים מופשטים.13:35 21.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירבעם
הרב המכובד מחזיר את ישראל לחשכת ימי הביניים. אדם חשוך13:11 21.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר