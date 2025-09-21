צעיר בן 20 תושב חיפה נחטף על פי החשד בידי שלושה חשודים וחולץ בידי המשטרה לאחר מרדף, החשודים נכלאו והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם

צעיר בן 20 תושב חיפה נחטף אמש (שבת) על פי החשד בגלל חוב כספי וחולץ בידי המשטרה. הצעיר תושב העיר הוכנס לרכב בכוח על ידי שלושה חשודים תושב ערערה בן 32, תושב שפרעם בן 29, תושב באקה אל-גרביה בן 30.

האירוע החל ככשוטרי תחנת חיפה פתחו אמש בחקירה בעקבות דיווח אודות חשד לחטיפת צעיר בן 20 תושב העיר על רקע חוב כספי , אשר הותקף על ידי מספר חשודים, הוכנס בכוח לרכב ונחטף מהמקום. השוטרים הצליחו לאתר את הרכב בנסיעה – כשהקורבן בפנים.

המשטרה עצרה שלושה חשודים – נהג הרכב, תושב ערערה בן 32, תושב שפרעם בן 29, תושב באקה אל-גרביה בן 30 כלל החשודים נחקרו ובסיום חקירתם נכלאו. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט.