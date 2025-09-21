אחרי שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טען לניסיונות שיבוש של הבחירות הבאות, שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף בתגובה: "מספיק להשתמש בקודשי מערכת הביטחון למטרות פוליטיות זולות"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב היום (ראשון) להודעה החריגה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בה טען לניסיונות שיבוש של הבחירות הבאות לכנסת.

"בנט מצהיר שהוא מודע ללחצים על ראשי מערכת הביטחון למנוע את קיום הבחירות. בדיוק כמו 'שהיה מודע' לתוכנית ההתקפה על איראן לה התנגד ימים ספורים לפני שיצאה לדרך" אמר כ"ץ. "מנותק כל קשר ביטחוני וממציאן – מספיק להשתמש בקודשי מערכת הביטחון למטרות פוליטיות זולות".

כאמור, בהודעה שפורסמה הבוקר בנט הזהיר מפני ניסיונות שיבוש של הבחירות הבאות לכנסת, כשפנה לבעלי תפקידים בשירות הציבורי ולגורמי אכיפת החוק וקרא להם שלא להיכנע ללחצים פוליטיים. "אינספור אנשים שאלו אותי האם בכלל יתקיימו הבחירות. אהיה ברור: לא נאפשר לאף אחד לדחות או לשבש את הבחירות. אנחנו על זה" אמר. "דחיית בחירות יכולה להתרחש רק ברוב של 80 חברי כנסת, ואין כאלה".

"בהזדמנות זאת, אני פונה לכל ראשי מערכות הביטחון, השוטרים, עובדי ציבור, שופטים, חברי ועדת הבחירות: המשיכו לשמור על החוק ועל המדינה" הוסיף וקרא. "אני מודע למערכת הלחצים העצומה המופעלת עליכם. זה לא קל, אך אל תסכימו לעבור על החוק או לעקם את הכללים בגלל לחץ פוליטי. אתם לא תסלחו לעצמכם על סטייה מהחוק; אתם נושאים באחריות למעשיכם. יש מחר, אל תפחדו".

"בקרוב הממשלה הנוכחית תוחלף. הנורמות הרעות שחילחלו למערכות הציבוריות, כמו לאפשר לסוכני מדינת אויב לפעול מתוך לשכת ראש ממשלה, שרי ממשלה שמקבלים שוחד, או התערבות של עסקנים פוליטיים ופליליים בקידום קציני צבא ומשטרה, ייעקרו מן היסוד" סיכם. "בקרוב המדינה תחזור למסלול בריא של ניהול מקצועי, התחדשות וצמיחה".