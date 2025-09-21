כשנה אחרי החיסול ששינה את פני המזרח התיכון: פרטים חדשים נחשפים מהימים שקדמו לחיסול הדרמטי של חסן נסראללה – מנהיג חיזבאללה

חיזבאללה חטף מכות רבות במלחמתה מול ישראל, כגון מבצע הביפרים, השמדת רחובות שלמים ועוד. אך נראה כי אחת המכות הקשות והכואבות ביותר עבור ארגון הטרור, זה חיסול מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה.

על פי תחקיר שפורסם בווינט, כעת נחשפים פרטים חדשים על המבצע המורכב שהוביל בסופו של דבר לחיסולו של נסראללה.

בספטמבר בשנה שעברה, פעילי מוסד סיכנו את חייהם כאשר הם התגנבו, תחת הפצצות כבדות של חיל האוויר אל תוך חארת חריק שברובע השיעי כשבידיהם חבילות מוסוות היטב. הם ידעו היטב שאם אנשי חיזבאללה יתפסו אותם, ייגזר עליהם מוות. ואם המכשירים שבחבילות שברשותם היו נתפסים, היה נגרם נזק ביטחוני אדיר למדינת ישראל.

בידיהם היו מכשירי קשר משוכללים שהיו צריכים להיטמן בבנוקר, מתוך מטרה לוודא כי התקיפה השיגה את יעדה ושיהיה ניתן לכוון את הפצצות חודרות הבונקרים, בדיוק מירבי לפי המיקום של מכשירי הקשר.

הדיוק שבו פגעו החימושים בקרקע בדאחייה היה קריטי, מפני שכשמדובר בקרקע סלעית – אפילו פצצה כבדה במשקל טון, שלא תפגע בתוואי המנהרה המדויק, או תסטה אפילו מטר הצידה, תפספס את מטרתה. במקרה כזה, האנשים שהיו במנהרה היו לכל היותר נפצעים. לכן, היה חשוב למפתחי המכשור והחימושים שנוצרו שהפצצה תפגע בדיוק ביעד והתכלית תושג. https://www.srugim.co.il/?p=1248649