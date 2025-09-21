מכבי חיפה והפועל חיפה יעלו לדרבי החיפאי הראשון של עונת 2025/26. המשטרה מתכוננת בסרטון חדש נגד האוהדים שפוצצו את המשחק

מכבי חיפה והפועל חיפה יעלו הערב (ראשון) לדרבי החיפאי הראשון של עונת 2025/26. המפגש הקודם ביניהן נגמר 1:5 היסטורי לאדומים. המשטרה מתכוננת לדרבי, פותחת מערך תחבורה ומוציאה סרטון חדש נגד האוהדים שפוצצו את המשחק.

הסרטון מתחיל במילים "יש מי שאוהב את המשחק", עם סרטונים של קהלים בישראל. לאחר מכן כתוב "ויש מי שבא להרוס את המשחק", עם תמונות של קהלים שונים מתפרעים.

בנוסף לקראת המשחק יוקם מערך תחבורה ציבורית מעובה (קו 1) ממרכזית הקריות/לב המפרץ/ חוף הכרמל שיקבלו עדיפות בצירי התנועה וקדימות מעבר ברמזורים בהגעה למשחק. בסיום המשחק, יוצב מערך מטרוניות מעובה בסמיכות לאצטדיון על כביש 4 בסמוך לצומת הפסל – המשטרה קוראת לציבור הרחב לעשות שימוש בתחבורה הציבורית כדי לייעל את ההגעה והיציאה למשחק ובסיומו.

המשטרה מדגישה: אסור להיכנס רעולי פנים

המשטרה מדגישה כי הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית של המשחק. חלה חובה בהצגת תעודה מזהה – ת.ז/רישיון נהיגה/דרכון בשערי הכניסה לאצטדיון, ניתן יהיה להציג צילום תעודה מזהה בסלולרי. בכניסה לאצטדיון יתבצע בידוק קפדני מהרגיל, אשר במידת הצורך יכלול בדיקה באוהלי בידוק ומערכות שיקוף וכמו כן יתוגברו מצלמות האבטחה בשערי הכניסה לאצטדיון.

– קיים איסור הכנסת פריטי לבוש לכסוי הפנים מסכות סקי וכדומה – בהתאם להנחיות משטרת ישראל ולחוק הספורט, אוהד שיגיעו עם פריט אסור זה, יהיה חשוף לקנס של 500 ₪ ויורחק ל-30 יום ממשחקי הכדורגל.

חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. לא תותר כניסה עם נשק לתחומי האצטדיון. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים – מדובר באמצעים מסוכנים ותבוצע בנושא זה אכיפה, אוהד שייתפס עם אבוקות או כל ציוד פירוטכני אחר יאכף בהתאם לקבוע בחוק הספורט.

הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד. מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים המוצבים במקום – מהווה עבירה על החוק ותטופל בהתאם.

אלו הצירים שייחסמו לקראת הדרבי החיפאי

בנוסף אלו הצירים שייחסמו החל משעות הצהריים: כיכר ואצלב – תיחסם החנייה לכיוון רחוב אפרים קציר וי"א הספורטאים, המעבר יתאפשר לתושבי השכונה בלבד. כיכר פרס – הכניסה לעבר רחוב עזר ויצמן תיחסם והמעבר יתאפשר לכוחות הביטחון, תושבי השכונה ולבעלי תו חנייה בלבד וללא חנייה בשטח האיצטדיון.

נתיב האור – הרחוב יחסם לכניסה לכלי רכב. פלימן פינת קסטרא – הכניסה לרחוב קסטרא לכול הבאים מכיוון פלימן תתאפשר רק לתושבי השכונה, בעלי תו חנייה ותו נכה. רחוב קסטרא פינת ויצמן (כיכר קסטרא) – הפנייה ימינה בעלייה מכיוון קניון חיפה לעבר רחוב ויצמן ושטח האצטדיון תתאפשר לתושבי השכונה, בעלי תו חנייה ותו נכה. י"א הספורטאים פינת רוטנברג – יבוצע סינון והמעבר יתאפשר רק לתושבי השכונה.

צומת הפסל מכיוון כביש 4 צפון – הפנייה מכביש 4 תתאפשר לבעלי מינוי, תושבי השכונה ומטרוניות בלבד. יש להימנע מאי נעימות ולא להגיע לצומת לא יתאפשר מעבר למי שלא עונה לקריטריונים. צומת קניון חיפה (פלימן עם קדושי יאסי) – הפנייה שמאלה מפלימן לעבר קניון חיפה לא תתאפשר, הבאים מפרויד/פלימן ידרשו להיכנס לקדושי יאסי ולפרסס.