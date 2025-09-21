רגע לפני ראש השנה הפקת פסטיגל 2025 חושפת את שיר הנושא של המופע. מדובר בשיר מקורי, צבעוני וסוחף, מלווה בתלבושות מרהיבות ויפות, שצפוי להפוך ללהיט של חג החנוכה. השמעת בכורה

פסטיגל 2025 פותח את החגיגות עם החידוש הגדול של השנה – שיר נושא מקורי, צבעוני וסוחף, מלווה בתלבושות חדשות ומרהיבות, שצפוי להפוך ללהיט של חג החנוכה. לצד החשיפה המוזיקלית, הקהל יפגוש השנה גם את חזרת תחרות השירים, במה טכנולוגית מתקדמת והטבת תחבורה ייחודית.

האזינו לשיר הנושא של Imagine פסטיגל

שיר הנושא

שיר הנושא של Imagine פסטיגל, נכתב והופק במיוחד למופע השנה, ומבוצע על ידי כוכבי הפסטיגל בקליפ צבעוני עם אפקטים ויזואליים ותלבושות מרהיבות. המילים קוראות לקהל לחשוב בגדול, לחלום בענק ולפעול כאן ועכשיו: "הזמן זה עכשיו קדימה… מחר שייך לחולמים".

השיר החדש סובב סביב רעיונות של דמיון וחלומות, עם קריאה "תחשבו בגדול תחלמו בענק תתחילו לחלום" שמדגישה שכל חלום יכול להתעורר לחיים. לצד זאת הוא מציע הזדמנות לשינוי – בצעד קטן שיכול "לשנות את העולם". המילים יוצרות תחושת דחיפות ברורה: "אם יש רעיון הוא קורה עכשיו… זה הרגע שלנו". הרקע הוא הקמפוס של Imagine, שמתואר כמרחב מלא סודות וקסם שבו כל התחלה אפשרית, והמסר הסופי מדגיש ש"שינוי אמיתי לא עושים לבד", אלא מתוך שותפות ולב אחד.

תחרות השירים חוזרת

יחד עם השיר נרקם גם החידוש המסורתי: תחרות השירים האהובה חוזרת עם תשעה ביצועים מקוריים. שישה בדואטים ושלושה בסולו – כשהקהל הוא זה שיכריע מי מהכוכבים יהפוך ללהיט הגדול של הפסטיגל וייכנס לפנתיאון של Imagine פסטיגל.

נבחרת נוצצת של כוכבים

השנה תעלה על הבמה נבחרת נוצצת ומגוונת: שרית חדד, אליאנה תדהר ולי בירן, מרגי ואנה זק, עדן גולן, עידו מלכה, טל מוסרי, עדי חבשוש, נדב חנציס, מאיה קיי, שחר טבוך, אורי ורד, קווין רובין וקים בן שמעון. שילוב של כוכבי ענק ותיקים לצד כישרונות צעירים שיבטיחו חגיגה מוזיקלית לכל המשפחה.

במה חדשה והטבת תחבורה

כל ההופעות ירוכזו השנה באקספו תל אביב, על במה חדשנית עם טכנולוגיות סאונד ותאורה מתקדמות, שתעניק תחושה של מופע בינלאומי. בנוסף, לראשונה: החזרי נסיעות לילדים המגיעים ממרחק של יותר מ-50 ק"מ, כדי שכל ילד וילדה יוכלו לקחת חלק בחגיגה.