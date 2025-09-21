המגיש אייל ברקוביץ' תקף את חברי מפלגת הליכוד, בעקבות תחקיר חדשות 12 נגד ניר ברקת: "כל חה"כ מהליכוד הם פחדנים, שפנים חסרי אישיות"

לאחר שבחדשות 12 תקפו את שר הכלכלה ניר ברקת, על הוצאותיו סביב טיסות ומשלחות לחו"ל, אייל ברקוביץ' הצטרף אף הוא למתקפה נגדו: "כל חה"כ מהליכוד הם פחדנים, שפנים חסרי אישיות, כל אלה שמתיימרים להיום ראשי ממשלה זה חבורת שפנים, משרתים של המלך.

הכי גרוע זה ניר ברקת. הוא חושב רק על דבר אחד, להיות רה"מ, הוא לא רוצה לפגוע בבייס, מעניין אותו רק ראשות הממשלה השחצן הזה".

נזכיר כי בחדשות 12 פורסם שברקת הוציא סכום של 3,762,166 שקלים – על משלחות לחו"ל בין 2023 למחצית 2025.

ברקת אז הגיב להם כי "כל נסיעת עבודה לחו"ל כוללת הוצאות כספיות והוצאות אלה נמדדות וחייבות להימדד אל מול התוצאות והתועלות שלהן לכלכלת ישראל ולתעשיינים הישראליים. ההוצאה בטלה בשישים נוכח ההכנסות והיתרונות כתוצאה מהנסיעות.

עוד באותו נושא מפגיני שמאל התפרעו בהרמת כוסית של הליכוד 22:58 | חדשות סרוגים 12 0 😀 👏

השר ברקת ממשיך וימשיך לחזק את סחר החוץ של מדינת ישראל, בסיוע אגף סחר החוץ המסור במשרד ונציגיו בעולם. כידוע, השר ברקת מממן את טיסותיו מכיסו הפרטי. כל יתר ההוצאות מאושרות ומפוקחות על ידי חשב המשרד וקצין המנהלה המוצב בשטח. עלויות הלינה מוגבלות במסגרת 'קצובה' אותה קובע החשב הכללי".