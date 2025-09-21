בזמן שמנכ"ל בנק הפועלים פותח את יום המסחר בבורסה, הגיעו עובדי הבנק להפגנה מולו, כשהם מניפים שלטים המזכירים לו שהבנק המתחרה עוקף אותו

דווקא ביום חגו של מנכ"ל בנק הפועלים ידין ענתבי, ערב ראש השנה – כשנבחר לפתוח את יום המסחר בבורסה – הגיעו עובדי בנק הפועלים למחאה כשהם מניפים שלטים שמזכירים למנכ"ל כי בנק לאומי עדיין במקום הראשון.

קבוצה של עובדי בנק הפועלים הגיעה הבוקר (א') לבורסה בתל אביב למחאה בזמן שמנכ"ל הבנק ענתבי, פתח שם את יום המסחר. העובדים מחו נגד תוכנית הקיצוצים שמקדמת ההנהלה – תוכנית הכוללת ביטול מאות תקנים, ניודים כפויים והעמקת העומסים, זאת בזמן שהבנק מציג רווחי עתק של מיליארדי שקלים.

במהלך ההפגנה נשאו העובדים שלטים בדרישה לעצור את התוכנית ההרסנית. על השלטים נכתב: "ידין – בלי עובדים לא תעקוף את חנן פרידמן", כשהכוונה למנכ"ל בנק לאומי.

יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל, מסר: "ההנהלה מנותקת. בזמן שהבנק מציג רווחי שיא של מיליארדי שקלים, היא פוגעת בעובדות ובעובדים, מצמצמת מאות תקנים ומגדילה את העומסים, שבסוף פוגעים גם בלקוחות ובשירות הניתן להם. ניאבק בנחישות על זכויותינו, על תנאי עבודה הוגנים ועל עתיד הבנק. אנחנו לא חוששים להחריף את המאבק. המסר ברור, לא נוותר על הזכויות שלנו, ולא נאפשר להנהלה לקדם צעדים חד־צדדיים על גב העובדים."