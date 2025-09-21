עשרה לוחמי צה"ל נפצעו היום (ראשון) באורח קל בעקבות התהפכות כלי רכב צבאי בצפון רצועת עזה. הלוחמים לבית החולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. מצה"ל נמסר: "מבקשים לנהוג באחריות ולא לפרסם שמועות בתקשורת לפני הכרות המשפחות".
מוקדם יותר היום פורסם כי מטוס קרב של חיל האוויר, בהכוונת אוגדה 98, תקף וחיסל אתמול את מאגד אבו סלמיה, מחבל בזרוע הצבאית של חמאס. בצה"ל אמרו כי סלמיה שימש כצלף בארגון הטרור, והתכוון להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל במרחב העיר עזה בטווח הזמן המיידי.
בהודעת דובר צה"ל הובהר כי "טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים