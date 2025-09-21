ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם היום (ראשון) הודעה חריגה בה הזהיר מפני ניסיונות שיבוש של הבחירות הבאות לכנסת. בדבריו פנה לבעלי תפקידים בשירות הציבורי ולגורמי אכיפת החוק וקרא להם שלא להיכנע ללחצים פוליטיים.
"אינספור אנשים שאלו אותי האם בכלל יתקיימו הבחירות. אהיה ברור: לא נאפשר לאף אחד לדחות או לשבש את הבחירות. אנחנו על זה" אמר בנט. "דחיית בחירות יכולה להתרחש רק ברוב של 80 חברי כנסת, ואין כאלה".
"בהזדמנות זאת, אני פונה לכל ראשי מערכות הביטחון, השוטרים, עובדי ציבור, שופטים, חברי ועדת הבחירות: המשיכו לשמור על החוק ועל המדינה" הוסיף וקרא. "אני מודע למערכת הלחצים העצומה המופעלת עליכם. זה לא קל, אך אל תסכימו לעבור על החוק או לעקם את הכללים בגלל לחץ פוליטי. אתם לא תסלחו לעצמכם על סטייה מהחוק; אתם נושאים באחריות למעשיכם. יש מחר, אל תפחדו".
"בקרוב הממשלה הנוכחית תוחלף. הנורמות הרעות שחילחלו למערכות הציבוריות, כמו לאפשר לסוכני מדינת אויב לפעול מתוך לשכת ראש ממשלה, שרי ממשלה שמקבלים שוחד, או התערבות של עסקנים פוליטיים ופליליים בקידום קציני צבא ומשטרה, ייעקרו מן היסוד" סיכם. "בקרוב המדינה תחזור למסלול בריא של ניהול מקצועי, התחדשות וצמיחה".
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
0 דיונים
תמיר
נו באמת בנט אנחנו לא רמה נמוכה10:59 21.09.2025
הנוכל מכה בשנית
הנוכל מכה בשנית ,שקרן וקשקשן.10:51 21.09.2025
א.ו
למה אתם נותנים בכלל במה לאיש ההזוי, הבזוי והמאד לא ישר הזה?10:48 21.09.2025
וולף
תפסיקו כבר עם הפייק הזה של ערוצי קפלן שכאילו מישהו מתכוון לבטל או לדחות את הבחירות וכמובן שהנוכל השקרן בנט מצטרף למקהלה כי שם קהל היעד שלו10:40 21.09.2025
שימי
הוא שתוי???? את מי הוא מעניין הבחור הזה??? הוא מתכוון להחזיר למדינה את ה55 מיליון שח שהוא שיפץ את ביתו?11:14 21.09.2025
סרוגים כיפה מקור ראשון וחמאס היום מריצים את הנוכל
לא למדתם כלום איכס עליכם11:03 21.09.2025
רוית
הנוכל מכה שוב גועל נפש. עד היום מחפשים את הפרוטוקולים של ועדת בחירות. יא אפס נוכל11:02 21.09.2025
יובל
סתום את הג'ורה שלך כבר איש מטומטם11:02 21.09.2025
ביבי מלך
רק ביבי מקפיד לקיים הבטחות בחירות. למשל הבטיח לחסל את חמאס כבר ב2009!11:39 21.09.2025
שימי
