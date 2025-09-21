ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם הודעה חריגה בה הזהיר מפני ניסיונות שיבוש של הבחירות הבאות. עוד פנה לעובדי הציבור: "אני מודע למערכת הלחצים העצומה המופעלת עליכם – המשיכו לשמור על החוק ועל המדינה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם היום (ראשון) הודעה חריגה בה הזהיר מפני ניסיונות שיבוש של הבחירות הבאות לכנסת. בדבריו פנה לבעלי תפקידים בשירות הציבורי ולגורמי אכיפת החוק וקרא להם שלא להיכנע ללחצים פוליטיים.

"אינספור אנשים שאלו אותי האם בכלל יתקיימו הבחירות. אהיה ברור: לא נאפשר לאף אחד לדחות או לשבש את הבחירות. אנחנו על זה" אמר בנט. "דחיית בחירות יכולה להתרחש רק ברוב של 80 חברי כנסת, ואין כאלה".

"בהזדמנות זאת, אני פונה לכל ראשי מערכות הביטחון, השוטרים, עובדי ציבור, שופטים, חברי ועדת הבחירות: המשיכו לשמור על החוק ועל המדינה" הוסיף וקרא. "אני מודע למערכת הלחצים העצומה המופעלת עליכם. זה לא קל, אך אל תסכימו לעבור על החוק או לעקם את הכללים בגלל לחץ פוליטי. אתם לא תסלחו לעצמכם על סטייה מהחוק; אתם נושאים באחריות למעשיכם. יש מחר, אל תפחדו".

"בקרוב הממשלה הנוכחית תוחלף. הנורמות הרעות שחילחלו למערכות הציבוריות, כמו לאפשר לסוכני מדינת אויב לפעול מתוך לשכת ראש ממשלה, שרי ממשלה שמקבלים שוחד, או התערבות של עסקנים פוליטיים ופליליים בקידום קציני צבא ומשטרה, ייעקרו מן היסוד" סיכם. "בקרוב המדינה תחזור למסלול בריא של ניהול מקצועי, התחדשות וצמיחה".