ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, חבר מפלגת תקווה חדשה בראשות גדעון סער, הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, כך פרסם עמית סגל.
כזכור, אזולאי היה במשך שנים רבות חבר הליכוד, ואף תמך בגדעון סער בבחירות לראשות המפלגה נגד בנימין נתניהו. לאחר פרישתו של סער מהליכוד עבר לתמוך בתקווה חדשה.
כעת כאמור, הודיע אזולאי על הצטרפות למפלגתו של אביגדור ליברמן.
מיקי ליפשיץ
הצטרף למאפיה, הליברמניות, תוצר מפיוזי רוסי10:39 21.09.2025
אמיר יצחק
מצא מין את מינו------------חרטא כוסא11:00 21.09.2025
