האופרה הירושלמית והתזמורת הסימפונית ירושלים מציגות ערב מיוחד עם שתי יצירות מופת של פוצ'יני: המערכה השנייה של "טוסקה" והאופרה הקצרה "האדרת". חוויה דרמטית בלתי נשכחת לקהל חובבי האופרה

האופרה הירושלמית והתזמורת הסימפונית ירושלים יעלו בחודש הבא ערב מיוחד המוקדש כולו לג'קומו פוצ'יני, ובמרכזו שתי יצירות מופת: המערכה השנייה של "טוסקה" והאופרה הקצרה "האדרת".

טוסקה: דרמה סוערת ברומא

"טוסקה" היא טרגדיה עוצמתית המתרחשת ברומא של ראשית המאה ה-19, על רקע מאבק אידיאולוגי ופוליטי. המערכה השנייה, שתבוצע בערב זה, עומדת בפני עצמה כדרמה שלמה: עימות גורלי בין הזמרת טוסקה לברון סקרפיה, שבו נפגשים כוח, תשוקה, נאמנות ואומץ.

האדרת: טרגדיה אינטימית על גדות הסן

האופרה "האדרת" היא יצירה קצרה, אפלה ומרגשת, המתרחשת על סיפון דוברה בנהר הסן שבפריז בראשית המאה ה-20. היא מתארת חיים של אנשים פשוטים, אך מתחת לפני השטח עולים כאב, בדידות ותשוקה – עד לסיומה המצמרר. אף שהעלילה נטועה בזמן ובמקום מסוים, היא מספרת סיפור אנושי החוצה גבולות ודורות.

שתי אופרות – מבנה דרמטי אחד

באופרה הירושלמית בחרו להעלות את המערכה השנייה של "טוסקה" כיצירה עצמאית – בחירה לא שגרתית, אך בעלת תקדימים. מערכה זו מציעה חוויה מוזיקלית ותיאטרלית מלאה בזכות מבנה דרמטי שלם הכולל הצגת קונפליקט, התפתחות ושיא עוצמתי.

שילובה עם "האדרת" אינו מקרי: אף שמדובר בדרמה פוליטית בלב רומא מול טרגדיה אינטימית בפריז, לשתיהן קווי דמיון מהותיים – התרחשויות במרחב סגור, על פני פרק זמן קצר, והצבת הדמויות בפני הכרעה מוסרית בלתי אפשרית.

חוויה דרמטית בלתי נשכחת

ביחד, שתי האופרות יוצרות דיוקן חד ומרגש של בני אדם הנדחקים לקצה גבול יכולתם. הצגתן בערב אחד מבטיחה לקהל חוויה עזה, דרמטית ובלתי נשכחת.