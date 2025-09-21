מנכ"לית פורום חירות וכבוד האדם, עו"ד צפנת נורדמן, מתייחסת לדברים שאמרה חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי – בגינם היא נעצרה בחשד להסתה: "היא צודקת"

מנכ"לית פורום חירות וכבוד האדם, עו"ד צפנת נורדמן, מתייחסת לדברים שאמרה חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי – בגינם היא נעצרה בחשד להסתה – ואומרת כי אם מקשיבים לה מגלים שהיא צודקת.

נורדמן כתבה: "זועבי נעצרה הבוקר בחשד להסתה לטרור בעקבות דבריה אלה. אולי (כנראה) זו הסתה לטרור לפי חוק המאבק בטרור, אבל אולי (בטוח) כדאי לנו להקשיב לה ולהסיק מסקנות במקום לסתום לה את הפה, במקום לדאוג שלא תפריע למציאות המדומה שבנינו לעצמנו במאמץ כה רב. כאמור: צודקת".

נורדמן אף הקפיצה פוסט דומה שפרסמה לפני מספר חודשים, בו היה כתוב: קבל האמת ממי שאמרה. חנין זועבי צודקת: 1. אי אפשר להפריד בין חמאס לקולקטיב המתקרא פלסטיני. בלשונו של הניה, מנוחתו הגריל בגיהנום: חמאס הוא א-נאס, חמאס הוא העם. 2. בשבעה באוקטובר הערבים פלשו, לשיטתם, "לארץ שלהם". הוויכוח אינו על 67' כי אם על 48'. הקולקטיב המתקרא פלסטיני לעולם לא ישלים עם יישות מדינית יהודית בין הירדן לים, יהיו גבולותיה אשר יהיו. זו או אנחנו או הם, ריבונים במרחב. זו האמת. נותר רק לבחור".