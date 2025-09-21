ירי חריג מעזה: אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (ראשון) באשדוד וביישוב ניצן שבמועצה האזורית חוף אשקלון. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה – ובהמשך נאמר כי 2 רקטות שוגרו מרצועת עזה.
לפי הודעת דובר צה"ל, חיל האוויר יירט מטרה אחת – והשניה נפלה בשטח פתוח על פי מדיניות. אין נפגעים באירוע.
זו הפעם הראשונה שבה נשמעו אזעקות באשדוד עקב שיגורים מעזה מאז חודש אפריל האחרון. ממד"א נמסר כי בשלב זה לא התקבלו קריאות על נפילות או נפגעים.
האירוע הנוכחי מגיע אחרי שאתמול בשעות הערב הופעלו התראות באשקלון. עם זאת, בצה"ל אמרו מספר דקות לאחר מכן כי מדובר בזיהוי שווא.
