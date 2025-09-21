חבר הכנסת חילי טרופר (כחול לבן) מתח ביקורת חריפה על התגובות לאירוע האלימות נגד חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד. טרופר התייחס להתבטאויות של חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה כאחד, וטען כי הגינויים חייבים להיות חוצי מחנות פוליטיים.

בפוסט שפרסם, כתב טרופר: "איך קורה שאפילו אחרי שאדם מבוגר נופל בתוך המון מפגין והוא ממשיך לחטוף צעקות ונזרקים עליו דברים – יש התייצבות מחנאית?". הוא הדגיש את הצורך להתייחס לאירוע מהפן האנושי, לפני הפן הפוליטי, והוסיף: "הרי לפני שאלי דלל הוא חבר כנסת בליכוד – הוא אדם שהותקף. וכשאדם מותקף לא שותקים".

עוד באותו נושא רה"מ על התקיפה של ח"כ אלי דלל: "זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם"

טרופר התייחס גם לעמדותיו של דלל, וציין כי הוא אחד מחברי הכנסת המתונים בליכוד. לדבריו, דלל התנגד להדחת חבר הכנסת יולי אדלשטיין ותמך בעצירת המהפכה המשפטית בשל הקרע בעם. עם זאת, טרופר הבהיר כי העמדה העקרונית צריכה להיות על אנושיות ולא על השקפות פוליטיות.

לדבריו: "לא בשל עמדותיו המתונות אלא בשל האנושיות, הצורך לשמור על גבולות ולהימנע מכל ביטוי של אלימות ראוי שהעמידה מול המעשים הלא ראויים תהיה לכל אורך הקשת הפוליטית והציבורית". הוא השווה את המקרה של דלל למקרי אלימות נוספים: "במקרה של דלל בדיוק כמו במקרה של משפחת חטופים או מפגין שספגו אלימות שוטרים".

טרופר תקף גם את הגינויים הסלקטיביים שהגיעו משני הצדדים של המפה הפוליטית. "מי שעומד מול אלימות ושנאה רק כשהיא מגיעה מהצד הפוליטי היריב – לא באמת מתנגד לשנאה ולאלימות, הוא רק עסוק בחשבונות פוליטיים". הוא סיכם את דבריו עם מסר חד וברור: "כשאדם מבוגר נופל בתוך המון, גם אם הוא חושב אחרת ממך, לא צועקים עליו ולא משליכים עליו דברים. רק מבקשים סליחה ומושיטים לו יד לקום".