בעקבות מבצע "עם כלביא", מערכת הביטחון הישראלית והמודיעין האמריקאי עוקבים בדריכות אחר פעולותיה של איראן. על פי דיווח של אתר "וואלה", ישנם חמישה מישורים מרכזיים שבהם מתמקדת תשומת הלב של גורמי המודיעין: שיקום פרויקטים גרעיניים וטילים, התעצמות צבאית, מימון וסיוע לארגוני טרור, והיערכות לביצוע פעולת נקמה כנגד ישראל.

פעילות פיקוד העורף במבצע עם כלביא (צילום: דוצ)

גורם בכיר במערכת הביטחון אמר בשיחה עם "וואלה" כי "האיראנים נערכים לנקמה. הם אויב מתוחכם, נחוש ואכזרי". הוא הוסיף כי איראן עדיין עסוקה בתחקור ההשלכות של המבצע האחרון. "זה יותר מהלם", ציין הגורם. "הם נמצאים בסוג של הלקאה עצמית על היקף ועוצמת המכה שספגו. אנחנו עוקבים ונערכים לכל התרחישים".

המעקב המודיעיני המשותף מתמקד במאמצי איראן לשקם את יכולותיה, כמו פרויקט הגרעין ותוכנית הטילים, שנפגעו במבצע. במקביל, המודיעין עוקב אחר פעולותיה של איראן לחיזוק כוחה הצבאי ומימון שלוחות טרור ברחבי העולם, ובמיוחד באזור המזרח התיכון, כגון הח'ותים.