כוחות חיל האוויר חיסלו את מאגד אבו סלמיה, צלף חמאס שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור שיפגע בכוחות צה"ל בעיר עזה

מטוס קרב של חיל האוויר, בהכוונת אוגדה 98, תקף וחיסל אתמול (שבת) את מאגד אבו סלמיה, מחבל בזרוע הצבאית של חמאס. בצה"ל אמרו כי סלמיה שימש כצלף בארגון הטרור, והתכוון להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל במרחב העיר עזה בטווח הזמן המיידי.

בהודעת דובר צה"ל הובהר כי "טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

עוד באותו נושא נמנע אסון נוסף: כוחות צה"ל איתרו מטען שהוסתר בעיר עזה 16:58 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כזכור, ביום שישי האחרון דווח כי כוחות צה"ל איתרו מטען שהוסתר בין ההריסות בעיר עזה על ידי מחבלי חמאס, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. בתיעוד שפורסם נראה כי המטען הכיל פס דריכה אשר היה מפעיל אותו. ההודעה על איתור המטען הנוכחי הגיעה יום אחרי שהותר לפרסום על 4 לוחמי צה"ל שנהרגו מפיצוץ מטען ברפיח.