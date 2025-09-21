אדם אחד נהרג ומספר נוספים נפצעו באירוע ירי שהתרחש במהלך חתונה בניו המפשייר. עדי ראיה סיפרו כי היורה צעק "לשחרר את פלסטין" לפני שפתח באש

אדם אחד נורה למוות ומספר בני אדם נוספים נפצעו באירוע ירי שהתרחש הלילה (ראשון) במהלך חתונה במועדון הקאנטרי "סקיי מדו" בעיר נשואה שבניו המפשייר. החשוד בירי נעצר במקום ונלקח לחקירה.

עדי ראייה סיפרו בראיון לתקשורת המקומית כי היה נראה שהיורה התמקד באדם ספציפי, וכי הוא צעק "לשחרר את פלסטין" לפני שפתח באש. "מה שהוא אמר זה שהילדים בטוחים, ולשחרר את פלסטין" סיפר. "היה נראה שיש לו מטרה, שהוא הלך ישר על האדם הזה. אז אני מרחם עליו נורא".

עוד דווח כי היורה נבלם אחרי שאחד הנוכחים בחתונה הכה אותו בראשו עם כיסא, מה שגרם לו להפיל את האקדח שלו. בשלב הזה היורה נמלט מהזירה, וכוחות המשטרה פתחו במצוד אחריו. כאמור, בהמשך המשטרה אישרה כי הוא נתפס ונלקח לחקירה. בדיווחים הראשונים נטען כי היו שני יורים בזירה, אך במשטרה שללו בהמשך את הדיווחים הללו והבהירו כי אין סכנה נוספת לציבור.