חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי נעצרה בחשד להסתה והזדהות עם ארגוני טרור, זאת אחרי שאמרה בנאום בכנס בחו"ל כי "אלה שנכנסו ב-7 באוקטובר, לא נכנסו לגבולות ישראל אלא לאדמות שלהם"

חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי נעצרה על ידי המשטרה בחשד להסתה והזדהות עם ארגוני טרור, זאת בעקבות אמירות שלה בכנס שהתקיים בחו"ל לפני מספר חודשים.

במשטרה אמרו כי "במשטרת המחוז הצפוני התקבלו בחודשים האחרונים מספר תלונות על דברים אותם נשאה תושבת נצרת בת 59 במסגרת נאום בכנס אנטי ישראלי בחו"ל. עם קבלת הדיווח ולאחר איסוף ממצאים ובחינתם יחד עם הגורמים הרלוונטיים, נמצא כי יש בדברים אותם אמרה חשד לעבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי והסתה למעשה טרור".

"הבוקר, לאחר קבלת האישורים המתאימים, שוטרי המחוז הצפוני עיכבו את החשודה לחקירה" נמסר. "משטרת ישראל תפעל ביד קשה נגד כל מי שישבח ויזדהה עם ארגוני טרור ומדינות אויב ויעודד את מעשיהם בזמן מלחמה, במרחבי המרשתת ובכל מקום אחר למען שמירה על ביטחון הציבור".

על פי הדיווחים, האמירות של זועבי נאמרו בכנס באוסטריה, שם היא טענה כי "אלה שנכנסו ב-7 באוקטובר, לא נכנסו לגבולות ישראל אלא לאדמות שלהם. אנחנו בוחרים להתנגד, ואלה לא חמאס שמתנגדים – זה העם הפלסטיני. אי אפשר להבדיל בין חמאס לעם הפלסטיני".