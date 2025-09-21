נעצר במרכז תל אביב חשוד שתקף פקח, ניקב לו את הגלגלים, פרץ לעסק התיישב בו ושתה בירה. בית המשפט האריך את מעצרו

נעצר במרכז תל אביב חשוד שתקף פקח, ניקב לו את הגלגלים, פרץ לעסק התיישב בו ושתה בירה. בית המשפט האריך את מעצרו. כך מפרסמת המשטרה היום (ראשון)

האירוע התרחש ביום חמישי האחרון. פקח של עיריית ת"א שרשם דוח חניה לרכב ברחוב וילנא במרכז העיר. נהג הרכב טען כי יש לו תו נכה, אך בבדיקה התברר כי הוא משקר. על פי החשד. הנהג התחיל השתולל, הפיל את הקטנוע של הפקח, לקח לו את מצלמת הגוף והשליך אותה . בהמשך חזר החשוד למקום וניקב את גלגלי הקטנוע באמצעות חפץ חד.

שוטרי תחנת לב ת"א שהוזעקו למקום פתחו בסריקות . זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח נוסף על אותו הרכב שפרץ מחסום חניון של בית מלון ברחוב הירקון וגרם לשבירת המחסום, וברח מהמקום.

הרכב בחניה סמוכה. ברחוב מנדלי מוכר ספרים הבחינו השוטרים בדלת פרוצה של בר, נכנסו פנימה ומצאו את החשוד יושב על הבר ושותה בירה. החשוד, תושב רמלה בן 50, נעצר במקום והועבר לחקירה.

במהלך סוף השבוע נחקר החשוד והובא לדיון בהארכת מעצרו, במהלכו הורה בית המשפט על המשך מעצרו עד היום (21.9). בהמשך היום צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרו פעם נוספת.