לא פחות מ-28 שערים הובקעו בערב מטורף בליגת העל, שתי שישיות של עולות חדשות, חמישה אחת, ושער ניצחון דרמטי. כל הנתונים

שתי שישיות זה דבר שלא רואים כל יום, כשאליהן מצטרף חמישיה זה דבר נדיר בהחלט. כשאת שתי השישיות מבקיעות עולות חדשות, זה מחזה על גבול הבדיוני. זה מה שקרה אמש (מוצאי שבת) בליגת העל עם לא פחות מ-28 שערים.

בהפועל תל אביב הביסו 6:2 את מ.ס אשדוד, כשסתיו טוריאל כוכב הניצחון הגדול של בית"ר מככב גם הפעם עם שער ושני בישולים. טוריאל מעורב כבר בשבעה שערים העונה בארבעה משחקים. (ארבעה שערים ושלושה בישולים).

בדקה ה-95, ב-10 שחקנים: מכבי ת"א ניצחה את הפועל ירושלים

השישיה השנייה שייכת להפועל פתח תקווה שהביסה 1:6 את בני ריינה שכבר הספיקה לספוק העונה תשעה שערים לפני המשחק. ונמצאת עם נקודה אחת בלבד.

הפעם האחרונה שבה שתי קבוצות כבשו שישייה באותו מחזור הייתה בעונת 2000/01. מי שכבשו היו מכבי תל אביב שהביסה 0:7 את בית"ר ירושלים, ומכבי נתניה שהביסה 1:6 את מכבי פתח תקווה. שתי הקבוצות לא היו עולות חדשות.

אז הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב כבשו שישיות, מי שכבשה את החמישיה. זו מכבי נתניה, קבוצה שהספיקה לחטוף העונה כבר 11 שערים בשלושה משחקים, ואתמול הייתה בצד המביס עם 2:5 על עירוני טבריה שגם היא לפני המשחק ספגה 11 שערים ועכשיו היא עומדת על 16.

גם זה היה אתמול בליגת העל: שער ניצחון בדקה ה-95

מכבי תל אביב יצאה אתמול מרוצה אחרי ניצחון דרמטי על הפועל ירושלים, עם שער ניצחון בדקה ה-95, (1:2) אבל רצף המשחקים שלה עם הבקעת 4 ומעלה שערים נקטע. מי שכבשו לצהובים הם עידו שחר ומוחמד עלי קמארה שהבקיע את שער הניצחון.

בית"ר ירושלים שהגיעו אחרי ההפסד להפועל תל אביב. ניצחו אתמול 1:2 דחוק את הפועל קריית שמונה משערים של עומר אצילי ועדי יונה. אבל בקבוצה הירושלמית לחוצים לאור היכולת הלא טובה.

28 השערים נכבשו בחמישה משחקים, ממוצע שערים של 5.6 למשחק. היום נותרו עוד שני משחקים כשהפועל באר שבע שכבשה העונה כבר 16 שערים בשלושה משחקים, תפגוש את בני סכנין ומכבי חיפה חיפה תתארח אצל היריבה העירונית. האם נראה שיא שערים?

כל התוצאות:

מ.ס אשדוד 6:2 הפועל תל אביב

בני ריינה 1:6 הפועל פתח תקווה

מכבי נתניה 2:5 עירוני טבריה

מכבי תל אביב 1:2 הפועל ירושלים

בית"ר ירושלים 1:2 עירוני קריית שמונה