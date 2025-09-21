שני הכוכבים הבקיעו צמדים בקבוצות שלהם, אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו מושלמת בפסגה, מסי יכול להעפיל גם הוא למקום הראשון

כריסטיאנו רונאלדו כבר חצה את גיל 40, ליאו מסי שנתיים מתחתיו. אבל השניים פשוט מסרבים להיגמר. הלילה (בין שבת לראשון) שני הכוכבים הבקיעו צמד במשחקים של קבוצותיהם.

אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו אירחה את אל-ריאד במחזור השלישי של הליגה הסעודית. הפורטוגזי וחבריו הביסו 1:5 את אל ריאד כשהכוכב מבקיע צמד.

ז'ואאו פליקס פתח בדקה השישית, קינגסלי קומאן הכפיל בדקה ה-30. כריסטיאנו הצטרף שלוש דקות לאחר מכן, עם שערו הראשון. פליקס השלים צמד קצת אחרי המחצית (49). ממאדו סילה צמצם בדקה ה-51.

כוכב העל הפורטוגזי הבקיע את שערו השני במשחק בדקה ה-76, קבע את תוצאת המשחק והתקרב לשער ה-1000. זה היה שערו ה-945 בקריירה, מרחק 55 בלבד מהיעד הנכסף. אל נסאר נשארה מושלמת אחרי שלושה מחזורים.

לא רק כריסטיאנו רונאלדו: מסי הוסיף צמד משלו

כמה שעות אחריו יריבו מארגנטינה עלה לשחק במדי אינטר מיאמי נגד די.סי יטנייד במחזור ה31 של ה-MLS. מסי בישל את הראשון של קבוצתו בדקה ה-35 וראה את כריסטיאן בנטקה משווה בדקה -52.

הארגנטינאי לא התבלבל, הבקיע בעצמו בדקה ה-66, והכפיל את היתרון בדקה ה-85. ג'ייקוב מורל מדי.סי. רק צמצם בדקה ה-97 וקבע את תוצאת המשחק 2:3 לאינטר מיאמי.

אינטר מיאמי במקום החמישי במזרח עם 52 נקודות ב-28 משחקים, מרחק שמונה נקודות מפילפדיה יוניון של תאי בריבו שבפסגה. למיאמי שלושה משחקים חסרים, כך שאם יצחו את כולם יעלו למקום הראשון.