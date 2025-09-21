קיר סטארמר ראש ממשלת בריטניה צפוי להודיע היום על הכרה במדינה פלסטינית. לאחר שהמתין לסיום ביקורו של הנשיא טראמפ במדינתו

קיר סטארמר ראש ממשלת בריטניה צפוי להודיע היום (ראשון) על הכרה במדינה פלסטינית. המהלך מגיע לאחר שהציב לישראל תנאי להסכים להפסקת אש עם ארגון הטרור חמאס בעזה ולהתחייבות לשתי מדינות. כך על פי הדיווח ב-BBC.

הטיימס הבריטי דיווח לפני מספר ימים כי ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יכיר רשמית במדינה פלסטינית בסוף השבוע הזה לאחר שהנשיא טראמפ סיים את ביקורו במדינה.

סטראמר המתין לתום ביקורו של הנשיא האמריקאי בניסיון למנוע תקרית דיפלומטית מול ארצות הברית המתנגדת למהלך. לפני כחודשיים הבטיח נשיא צרפת להכיר גם הוא במדינה פלסטינית ואמר: " עלינו לבנות את מדינת פלסטין, להבטיח את קיומה, ולהבטיח שעל ידי קבלת פירוזה והכרה מלאה בישראל, היא תתרום לביטחון כולם במזרח התיכון".

בשבוע שעבר במהלך ביקורו של מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו בירושלים אמר נתניהו: "זו לעד העיר שלנו. היא לעולם לא תחולק שוב, ולא תהיה מדינה פלסטינית. כל פעולה חד-צדדית תיענה בפעולה חד-צדדית".