זיהום חיידקי התגלה בפגיית בבית החולים רמב"ם בו נדבקו 4 פגים. אחד מהם נפטר והשלושה האחרים מקבלים טיפול אנטיביוטי ונמצאים במצב יציב

הפגייה של בית החולים רמב"ם הודיעה למשרד הבריאות על הפסקה זמנית של קליטת פגים חדשים עקב עומס ועקב זיהוי של ארבעה מקרי זיהום חיידקי בקרב פגים בפגייה.

בבית החולים אומרים כי פג אחד נפטר ומצבם של שלושה מהפגים יציב והם תחת טיפול אנטיביוטי. הורי הפגים שנדבקו בזיהום עודכנו.

בשלב זה כאמור, הודיעה הנהלת בית החולים למשרד הבריאות על הפניית פגים לבתי החולים האחרים בעיר, שבי ציון וכרמל. כרגע צוות הפגייה וצוות מניעת זיהומים של בית החולים מנסים לאתר את המקור האפשרי לזיהום ובמקביל ננקטו אמצעים למניעת הופעת הזיהום בפגים אחרים.

ברמב"ם מדגישים שהאירוע מוגבל לפגיה ואין סיכון לתינוקות או למאושפזים במחלקות אחרות בבית החולים.

פגיית רמב"ם היא אחת הפגיות הגדולות בישראל והגדולה באזור הצפון. היא זכתה בשנת 2024 לציונים הגבוהים במערכת הבריאות מטעם משרד הבריאות ובבית החולים אומרים כי הם מחויבים למניעת זיהומים ולשקיפות מלאה מול הורי הפגים.