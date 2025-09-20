בקטאר דורשים התנצלות ישראלית ומתן פיצוי למשפחתו של איש הביטחון הקטארי שחוסל בתקיפה בדוחה, כמו גם הבטחה כי ישראל לא תתקוף שוב בעתיד

אחרי שהודיעו על הקפאת המשא ומתן בעקבות התקיפה הישראלית על הבית בו שהו מנהיגי חמאס בדוחא, בקטאר לחזור לעמדת התיווך בעסקת החטופים, ובתנאי אחד – שישראל תתנצל.

על פי הפרסום של ברק רביד בחדשות 12, הדרישה מגיעה מאמיר קטאר שייח׳ תמים אל-תאני. על פי הפרסום, הסוגיה עלתה בשיחות שקיים שר החוץ האמריקני מרקו רוביו עם אל תאני ועם נתניהו בביקורו בישראל.

מקור המעורה בפרטים ציין בפני רביד כי בקטאר מצפים להתנצלותה של ישראל על מותו של איש ביטחון קטארי שנהרג בתקיפה בדוחה, כמו גם למתן פיצוי כספי למשפחתו, וכן להבטחה ישראלית שלא להפר את ריבונותה של קטאר בעתיד.

נזכיר כי תוצאותיה של התקיפה הישראלית התגלו אט אט ונמצא כי אף מנהיג מבכירי חמאס השוהים בקטאר לא חוסל.