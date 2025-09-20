שנה אחרי הגירושים מהזמר חנן בן ארי, היוצאת והסופרת הדסה בן ארי שוברת שתיקה ומספרת על החיים שאחרי הגירושין.

בראיון לתכנית 'אולפן שישי' חשפה בן ארי כי הם עדיין בקשר שוטף: "רק היום התכתבנו על רגעים שהיו לו אתמול עם הילדים, ואמרתי לו שהם סיפרו לי בבוקר כמה היה להם משמעותי איתו. אמרתי לו 'בשביל הרגעים האלה אנחנו חיים'. כל תהליך אני משתפת, מלא צחוקים על הילדים, תמיד אני אעביר לחנני תמונה – היא אמרה ככה, הוא עשה ככה".

כשנשאלה אם היא עדיין קוראת לו 'חנני', השיבה בן ארי: "כן. בסוף תמיד היינו חנני והדסי, ועבור הילדים שלנו נראה לי שאנחנו תמיד נהיה".

בן ארי התבקשה להתייחס לרגעים הכי קשים שלה מאז הגירושים ואמרה: "לא טוב לי עם בדידות. בערב שבת, כשאני הולכת עם הילדים לתפילה ואני חוזרת לכאן ואני צריכה לעשות קידוש, אני אומרת 'וואי, כאילו זו משפחה שעכשיו בשבת הזאת אין לה אבא'. לא דמיינתי את החיים שלי ככה. זה כאילו עוד נעץ כזה בחלום. התפרק לי החלום של אבא ואמא ומשפחה אחת".

היא שיתפה כי "תמיד רציתי משפחה. שנינו מגיעים ממשפחות של שישה ילדים. אני רציתי, וחנן כמובן שותף פעיל. בסוף המשפחה שלנו שינתה צורה, אבל יש לנו ילדים, ולעבד את הפרידה זה חלק מזה – מה זה להיות זוג הורים שהם לא זוג? גם זה חלק מהפרידה".