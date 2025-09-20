חבר הכנסת אביגדור ליברמן סיפק הערב הצהרה שעשויה להכריע את הבחירות הבאות: "לא אשב בממשלה אחת עם מנסור עבאס"

יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הצהיר הערב כי הוא לא יישב שוב בממשלה עם מפלגת רע"מ של מסור עבאס. ליברמן הצהיר כי אין בכוונתו לשבת גם עם בנימין נתניהו.

בראיון לתכנית 'פגוש את העיתונות' ברשת 12, אמר ליברמן: "אני אומר על עצמי, אני לא אשב עם נתניהו בשום מקרה. נקים ממשלה ציונית, בלי מפלגות ערביות".

על תרחיש של ישיבה יחד עם מנסור עבאס אמר ליברמן: "לא אשב עם רע"מ בשום פנים ואופן, חברי הכנסת שלהם נושאים נאומים של חמאס ועבאס איבד שליטה על המפלגה".

ההצהרה של ליברמן כמעט סותמת את הגולל על השאיפות של השמאל להקים ממשלה בבחירות הבאות, שכן על פי כל הסקרים – בלי מפלגתו של עבאס, אין לשמאל את 61 המנדטים הדרושים להקים ממשלה.