יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הצהיר הערב כי הוא לא יישב שוב בממשלה עם מפלגת רע"מ של מסור עבאס. ליברמן הצהיר כי אין בכוונתו לשבת גם עם בנימין נתניהו.
בראיון לתכנית 'פגוש את העיתונות' ברשת 12, אמר ליברמן: "אני אומר על עצמי, אני לא אשב עם נתניהו בשום מקרה. נקים ממשלה ציונית, בלי מפלגות ערביות".
על תרחיש של ישיבה יחד עם מנסור עבאס אמר ליברמן: "לא אשב עם רע"מ בשום פנים ואופן, חברי הכנסת שלהם נושאים נאומים של חמאס ועבאס איבד שליטה על המפלגה".
ההצהרה של ליברמן כמעט סותמת את הגולל על השאיפות של השמאל להקים ממשלה בבחירות הבאות, שכן על פי כל הסקרים – בלי מפלגתו של עבאס, אין לשמאל את 61 המנדטים הדרושים להקים ממשלה.
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
0 דיונים
א
שקרן אף אחד לא מאמין לך למדת מבנט לשקר20:15 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ששון
גם בנט חברו של ליברמן הצהיר שלא ישב עם עבאס ולפיד השמאל אותו שמאל ליברמן ישב עם עבאס20:06 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי
ממילא אין לשמאל עם מי להקים ממשלה. אני מניח שליברמן ישלם את האתנן לחרדים בגיוס, ליבה והטבות. זה או החרדים או הערבים או נתניהו.20:17 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמיר יצחק
ליברמן-------------נמאסת20:19 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב יצחק
ומה עם החרדים ? ליברן ישב איתי?20:16 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נעם
שילך לחפש מי שינענע אותו הדוברמן הדביל הזה.20:31 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
לא מאמין לו השאלה את מי הוא שונא יותר הימין או עבאס ועל מי הוא יוותר20:42 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צודק
מזדהה20:31 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נעם
שילך לחפש מי שינענע אותו הדוברמן הדביל הזה.20:31 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הונדה הונגה
חחחח ליברמן החלאה המולודבי ישב גם עם אבו מאזן מהרשות רק כדי לחזור לספסלי הממשלה20:29 20.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר