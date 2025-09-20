כוחות אוגדה 98 ממשיכים להעמיק את פעילותם בעיר עזה. ביממות האחרונות הכוחות פועלים לכיתור העיר, הלוחמים חיסלו למעלה מ-30 מחבלים ויוצרים מעטפת לפינוי האוכלוסיה דרומה לשם הגנתה.
במהלך הפעילות איתרו הכוחות אמצעי לחימה מסוג תתי מקלע ותחמושת שנמצאו במבנים אזרחיים. בנוסף, איתרו הכוחות פירי מנהרות, תוואים תת קרקעיים ומצלמות בהן השתמשו ארגוני הטרור למעקב ואיסוף מודיעין על הכוחות המתמרנים.
במקביל ולאורך כל התמרון הקרקעי מרכז האש האוגדתי בשיתוף חיל האוויר ואגף המודיעין תקפו למעלה מ-120 מטרות טרור בהן מבנים צבאיים, מחבלים מופללים בדרגים שונים, עמדות תצפית ועוד.
במקביל בעיר עזה ובכפר ג׳באליה, כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול להשמדת תשתיות טרור וחיסול של מחבלים במרחב.
אתמול, כוחות האוגדה הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף וחיסל מספר מחבלים במרחב העיר עזה.
בצפון הרצועה, כוחות אוגדה 99 ממשיכים לפעול להשמדת תשתיות טרור בעל ותת קרקע במרחב. כחלק מפעילות האוגדה, צוות הקרב של חטיבה 11 וחטיבה צפונית תקפו מספר תשתיות טרור וחיסלו מספר מחבלים.
