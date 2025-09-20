בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר הנשיא: "הורים מבקשים ממני להחזיר את גופות ילדיהם הם רוצים אותם כאילו הם עדיין חיים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר במהלך השבת בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן כי "יש 32 מתים, אולי יותר, אולי 38. יש לנו קרוב ל־40 חטופים חללים."

עוד אמר טראמפ "הרבה מהם מתים במנהרות הנוראיות האלה. רובם צעירים. יש כנראה 20 חטופים חיים, אולי פחות. רובם במנהרות, אבל כבר הוצאתי חלק מהם החוצה."

עוד אמר טראמפ: "כמו שאתם יודעים אני שחררתי את רוב החטופים ונותרו 20 חיים. אולי הם ישתחררו. במלחמה קורים דברים מוזרים, דברים שלא חשבת שיקרו לעולם. תמיד אמרתי שכשנגיע ל־10 או 20 חטופים החיים האחרונים זה יהיה קשה."

טראמפ הוסיף ותיאר מפגשים עם משפחות החטופים: "דיברתי עם כמה מההורים והם רוצים את גופות הילדים היקרים שלהם. ברוב המקרים אלו גברים צעירים. הם רוצים את הילדים שלהם כמו המשפחות של החטופים החיים. זה כל כך עצוב."

לדבריו, בקשות ההורים היו מטלטלות: "דיברתי עם אימהות ואבות והם אמרו לי 'בבקשה אדוני, בבקשה תחזיר את הגופה של הבן שלי'. הם רוצים אותם כאילו הם חיים. זה נורא. אסור לשכוח את 7 באוקטובר".