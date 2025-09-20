המחבלים פתחו באש לעבר עובדי הארגון הבינלאומי, השתלטו על כלי רכב והציבו מחסום כדי למנוע כניסת משאיות סיוע. מתפ״ש: "לא נאפשר לחמאס לייצר נרטיבים שקריים של משבר"

במהלך סוף השבוע התקבל דיווח מצד נציגי האו״ם לקציני מנהלת התיאום והקישור לרצועת עזה שבמתפ״ש, כי במהלך עבודות האו״ם לפתיחת ציר חדש לתנועת משאיות מכרם שלום למרחב ההומניטרי בדרום רצועת עזה, מחבלי חמאס חמושים איימו וביצעו ירי מכוון לעבר צוות של האו״ם שפעל במקום וסילקו אותם משטח העבודות.

עוד נמסר כי המחבלים השתלטו על כלי הרכב של האו״ם והציבו באמצעותם מחסום חול על הציר על מנת למנוע תנועה עתידית של משאיות סיוע למרחב ההומניטרי.

הציר החדש המהווה חלק מהתוכנית ההומניטרית למרכבות גדעון ב׳, היה עתיד להיפתח בימים הקרובים על מנת להרחיב את היקף משאיות הסיוע למרחב ההומניטרי, לרבות מזון, ציוד רפואי, אוהלים וציוד למחסות, בהתאם לכמות האוכלוסייה שנעה מהעיר עזה דרומה לשם הגנתה.

מוקדם יותר השבוע, סוכנות UNICEF של האו״ם פרסמה מקרה נוסף בו חמושים שדדו ארבע משאיות שהובילו מזון לתינוקות באיומי נשקים. על פי סוכנות UNICEF, גניבה אלימה זו מנעה מ-2,700 תינוקות מזון החיוני להתפתחותם. בעוד שישראל מאפשרת הכנסת מזון תינוקות חיוני לרצועת עזה, חמאס גונב אותו כדי להפיק רווח על חשבון הציבור.

ארגון הטרור חמאס פועל במכוון לסכל את התאמת התשתיות ההומניטריות בדרום רצועת עזה, תוך פגיעה ישירה במאמצי ארגוני הסיוע הבינלאומיים ועובדיהם, וזאת על מנת לייצר משבר שיפעיל לחץ בינלאומי על ישראל לעצור את המבצע בעיר עזה. חרף ניסיונותיו הנואשים, צה״ל באמצעות מתפ״ש ימשיכו לפעול בשיתוף עם הגורמים הבינלאומיים לטובת מתן מענה הומניטרי לאוכלוסיה הנעה דרומה לשם הגנתה, ובכך לתמוך את חופש הפעולה של צה״ל לפעול למיטוט מעוז הטרור של חמאס בעיר עזה.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן: "חמאס מוכיח פעם אחר פעם כי אין לו עניין ברווחת תושבי רצועת עזה אלא רק במניעי הטרור שלו. גם כאשר מדינת ישראל פועלת יחד עם האו״ם והארגונים הבינלאומיים להרחיב את היקף הסיוע ההומניטרי, חמאס נואש לסכל זאת ובכך שוב הוא מפקיר את התושבים שהוא מתיימר לייצג ומשעבד אותם כדי להבטיח את הישרדותו. אני מגנה בתוקף את תקיפת עובדי האו״ם על ידי חמאס. לא נאפשר לחמאס לייצר שוב נרטיבים שקריים של משבר ברצועת עזה ונמשיך לחשוף את אכזריותו".