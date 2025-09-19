מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה בעד החזרת הסנקציות על איראן בעקבות הקביעה של גרמניה, בריטניה וצרפת על הפרת הסכם הגרעין. בישראל בירכו: "תכנית הגרעין של איראן אינה מיועדת למטרות שלום"

עכשיו זה רשמי: מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה בעד החזרת הסנקציות על איראן שהוסרו במסגרת הסכם הגרעין ב-2015 – זאת בעקבות הבקשה של גרמניה, בריטניה וצרפת להפעיל את מנגנון ה"סנאפ-בק" בעקבות הפרות ההסכם מצד איראן. על פי ההחלטה, הסנקציות ייכנסו לתוקף החל מה-28 באוקטובר.

שר החוץ גדעון סער בירך על ההחלטה של האו"ם. "תוכנית הגרעין של איראן אינה מיועדת למטרות שלום" הבהיר. "איראן בעלת נשק גרעיני תביא לכך שהמשטר המסוכן ביותר יחזיק בנשק המסוכן ביותר, מה שיפגע באופן דרמטי ביציבות ובביטחון העולמיים".

עוד הוסיף והבהיר כי "מטרת הקהילה הבינלאומית חייבת להישאר ללא שינוי: למנוע מאיראן אי פעם לרכוש יכולות גרעיניות".