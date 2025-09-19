אחרי שמחלקת המדינה האמריקנית סירבה לתת לו אשרת כניסה לארה"ב, האו"ם החליט כי יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן יורשה לנאום בעצרת הכללית בווידאו. שגריר ישראל תקף: "בטוחים שיהיה פה פסטיבל פלסטיני בשבוע הבא"

מועצת האו"ם החליטה היום (שישי) כי תאפשר ליו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן לשאת את נאומו בפני העצרת הכללית בשבוע הבא באמצעות וידאו – זאת אחרי שמחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי היא מבטלת את אשרת הכניסה שלו לארה"ב ולא תאפשר לו להגיע לניו יורק. 145 ממדינות האו"ם הצביעו בעד ההחלטה, אל מול 5 שהתנגדו – ביניהן ישראל, ארה"ב, פרגוואי, נאורו ופלאו, ו-6 נמנעים.

שגריר ישראל באו"ם דני דנון הגיב בזעם לאישור המהלך. "כאן באו"ם נערכים לתיאטרון הפלסטיני במהלך העצרת הכללית. היום אישרו פה עוד הצעה, שמאפשרת לאבו מאזן לנאום מרחוק ולשגריר הפלסטיני לנאום לפניו" אמר. "אנחנו בטוחים שיהיה פה פסטיבל פלסטיני בשבוע הבא. אנחנו נמשיך בפעילות שלנו בשטח, להכות בחמאס ולהשיב את כל החטופים הביתה".

כאמור, בחודש שעבר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע כי יבטל את אשרות הכניסה לארה"ב של אבו מאזן וכן של בכירים נוספים ברשות הפלסטינית ובארגון אש"ף. המהלך הגיע על רקע התכנון של הרשות להכריז על מדינה פלסטינית ולקבל הכרה ממדינות המערב.

"ממשל טראמפ היה ברור: האינטרס הביטחוני הלאומי שלנו הוא לוודא שאש"ף והרשות הפלסטינית יקחו אחריות על כך שהם לא עומדים בהתחייבויות שלהם וחותרים תחת הסיכויים לשלום" אמר רוביו. "לפני שאש"ף והרשות הפלסטינית יוכלו להיחשב כשותפים לשלום, עליהם להתנער באופן עקבי מהטרור – כולל טבח ה-7 באוקטובר – ולעצור את ההסתה לטרור בחינוך, כפי שנדרש בחוק האמריקני וכפי שהובטח על ידי אש"ף".

"משלחת הרשות הפלסטינית באו"ם תקבל פטורים מוויזות בהתאם להסכם מטה האו"ם" סיכם. "ארה"ב נותרה פתוחה למגעים מחודשים שיתאימו לחוקינו, אם הרשות הפלסטינית ואש"ף יעמדו בהתחייבויות שלהם וינקטו בצעדים קונקרטיים לחזרה לדרך בונה של פשרה ודו-קיום בשלום עם מדינת ישראל".