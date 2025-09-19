ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס לאיתור הרקטות בשומרון שהיו מוכנות לשיגור לעבר יישובים ביו"ש: "כל שטח שמועבר לפלסטינים הופך לבסיס טרור"

בנט כתב: "צה"ל ושב"כ עצרו באיזור רמאללה חוליית טרור שתכננה לשגר רקטות על יישובים ישראלים. כוחותינו גם חשפו מחרטה לייצור הרקטות".

הוא הוסיף: "הכלל הוא פשוט: כל שטח שמועבר לפלסטינים הופך לבסיס טרור. לכן אסור למסור שטחים, אסור לאפשר הקמת מדינה פלסטינית, וחובה לשמור על חופש פעולה של חיילי צה"ל בכל מקום. רק כך נשמור על בטחון אזרחי ישראל".