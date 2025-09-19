כוחות אוגדה 162 העמיקו את הפעילות בעיר עזה, כשחיסלו מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה במרחב. במקביל, הכוחות איתרו מטען שהוסתר על ידי חמאס בין ההריסות, במטרה לפגוע בלוחמי צה"ל

התמרון הקרקעי מעמיק: 3 ימים אחרי פתיחת מבצע "מרכבות גדעון ב', כוחות אוגדה 162 ממשיכים בפעילות במרחב העיר עזה. הכוחות מחסלים מחבלים בסגירות מעגל קצרות באמצעות ירי טנקים, רחפנים מטילים ותקיפות אוויריות, משמידים תשתיות טרור ומאתרים אמצעי לחימה במרחב.

באחת מהפעילויות במרחב, זיהו הכוחות מספר מחבלים במרחק של כ-200 מטרים מכוחות צה"ל – ובסגירת מעגל מהירה המחבלים חוסלו. במקביל, הכוחות איתרו אמצעי לחימה רבים בינהם רובים, רימונים ונשקים נוספים.

בנוסף, אותר מטען שהוסתר בין ההריסות על-ידי מחבלי חמאס, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. בתיעוד שפורסם על ידי דובר צה"ל נראה כי המטען הכיל פס דריכה אשר היה מפעיל אותו. ההודעה על איתור המטען הנוכחי מגיעה יום אחרי שהותר לפרסום על 4 לוחמי צה"ל שנהרגו מפיצוץ מטען ברפיח.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל".