ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם סמל ש', לוחם חטיבת חשמונאים שחיסל את המחבלים מפיגוע הירי בצומת רמות: "עשית דבר גדול והצלת הרבה אנשים. כל הכבוד לך, מנעת אסון גדול מאוד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול (חמישי) בלשכתו עם סמל ש׳, לוחם מחטיבת החשמונאים החרדית ועם ארוסתו. במהלך הפגישה נתניהו שיבח את ש׳ שפעל בגבורה, חתר למגע וחיסל את המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים בשבוע שעבר. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ "עשית דבר גדול והצלת הרבה אנשים" אמר נתניהו לש'. "אני רוצה להודות לך בשם ממשלת ישראל, מדינת ישראל ועם ישראל. כל הכבוד לך, מנעת אסון גדול מאוד". עוד באותו נושא כוחות צה״ל אטמו את בתי המחבלים מהפיגוע ברמות 19:55 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 כזכור, סמל ש' היה באוטובוס קו 62 שאליו המחבלים עלו לביצוע פיגוע הירי בצומת רמות ב-8 בספטמבר, בו נרצחו 6 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים. בתיעוד ממצלמות האבטחה נראו הרגעים שבהם ש' ואברך נושא אקדח ברשיון הגיעו למקום וחיסלו את שני המחבלים. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד פיגוע צומת רמות

תגיות: בנימין נתניהו, הפיגוע בצומת רמות, חטיבת חשמונאים, סמל ש'