ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול (חמישי) בלשכתו עם סמל ש׳, לוחם מחטיבת החשמונאים החרדית ועם ארוסתו. במהלך הפגישה נתניהו שיבח את ש׳ שפעל בגבורה, חתר למגע וחיסל את המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים בשבוע שעבר.
"עשית דבר גדול והצלת הרבה אנשים" אמר נתניהו לש'. "אני רוצה להודות לך בשם ממשלת ישראל, מדינת ישראל ועם ישראל. כל הכבוד לך, מנעת אסון גדול מאוד".
כזכור, סמל ש' היה באוטובוס קו 62 שאליו המחבלים עלו לביצוע פיגוע הירי בצומת רמות ב-8 בספטמבר, בו נרצחו 6 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים. בתיעוד ממצלמות האבטחה נראו הרגעים שבהם ש' ואברך נושא אקדח ברשיון הגיעו למקום וחיסלו את שני המחבלים.
דניאל
כל מי שלוחץ לביבי את היד, פוסל עצמו שלהשתייך למדינת ישראל נקודה16:39 19.09.2025
