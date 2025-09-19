כלי התקשורת בלבנון דיווחו כי אדם אחד נהרג ולפחות 3 נוספים נפצעו לאחר שכטב"ם ישראלי תקף רכב מול בית החולים הממשלתי בכפר תבנין שבדרום המדינה

המתיחות בדרום לבנון נמשכת: כלי התקשורת בלבנון דיווחו כעת (שישי) כי כטב"ם ישראלי תקף רכב מול בית החולים הממשלתי בכפר תבנין שבדרום המדינה. לפי הדיווח של רשת "אל-מיאדין", המזוהה עם חיזבאללה, יש הרוג ולפחות 3 פצועים במקום.

הדיווחים על התקיפה הנוכחית מגיעים אחרי שאתמול בערב כוחות צה"ל פתחו בשני גלי תקיפות לעבר מספר מחסני אמצעי לחימה של 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה במרחבים מיס אל ג'בל, תבנית, בורג קלוויה, דבין וטיר זבנה. זאת לאחר פינוי אוכלוסייה שנוהל בשני גלים שונים, וערך כשלוש שעות מקצה לקצה בכלל המוקדים.

"ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור בדרום לבנון ובמיקוד ביחידת רדואן במטרה לפגוע במדינת ישראל" נמסר מדובר צה"ל. "יחידת רדואן של חיזבאללה היא היחידה שתכננה וקידמה במשך שנים את "תוכנית כיבוש הגליל" אשר סוכלה על ידי כוחות צה"ל במהלך המלחמה וב'מבצע חצי הצפון. מפקדי היחידה חוסלו בחודש ספטמבר 2024 בביירות, ומאז היחידה פועלת לשיקום יכולותיה".

עוד נאמר כי "המחסנים שהותקפו מוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית ומהווים דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי ולפעילות הארגון מתוך נכסים אזרחיים. הימצאותם של אמצעי הלחימה שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון וסיכנו את תושבי האיזור".